Grabois apoyará a Massa en las generales si el ministro de Economía gana las PASO

Grabois sostuvo que JxC sólo tiene en cuenta políticas represivas

El precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, ratificó que acompañará al ministro de Economía, Sergio Massa, si se impone en la interna que la coalición tendrá en las elecciones primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO), pero advirtió queese apoyo al plan de gobierno que presente el líder del Frente Renovador (FR) de cara a las elecciones generales.El dirigente social sostuvo además queque protagonizan los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.(FW)"No acompañar al ganador es una estafa".FW)"Vamos a acompañar a Massa porque es lo que corresponde, pero condicionaremos nuestro apoyo porque queremos que las políticas de techo, tierra, trabajo, educación, salud y cuidado ambiental que planteamos sean cumplidas", afirmó Grabois en declaraciones a Radio Con Vos.En ese sentido, el precandidato se diferenció de la interna de la oposición y reiteró que en una coalición "no acompañar al ganador es una estafa" por lo que cada voto que junte su espacio "va a ser un mensaje" dentro de UxP para decir que"Uno ve con vergüenza ajena la delirante interna entre Bullrich y Larreta. No hay que reproducir la misma lógica", expresó.Además, Grabois sostuvo que la figura del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, posibilitó que Bullrich pasara de la derecha a "la extrema derecha" y que Horacio Rodríguez Larreta, del centro a una"Larreta quedó en un lugar triste diciendo cosas que después no puede sostener. Es una pelea de falsos extremos porque no discuten los problemas de la gente, sino que se pelean sobre cuánto le van a pegar o reprimir al otro", remarcó.Además, sostuvo que".Al ser consultado sobre su posición en las movilizaciones que llevan a cabo las organizaciones sociales, Grabois, -histórico referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)-, explicó que se deben analizar cuáles "son las causas de las protestas", y aseguró que "cuando le tocan el bolsillo a los sectores altos también protestan"., apuntó.Para Grabois, el problema de la inflación es cuando "empieza a espiralizarse" y señaló que "después de siete años de inestabilidad monetaria hay que reconocer que el peso esta muerto"."Hay que cambiar la denominación de la moneda para anclarla a una moneda latinoamericana, un euro del sur. Comienza con una unificación monetaria con Brasil que es absolutamente viable", detalló y aclaró que no comparte "de ninguna manera" que hay que dolarizar la economía.