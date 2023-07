Elecciones en Guatemala: un candidato presidencial pidió la intervención de la OEA

"Han creado la desconfianza generalizada en cuanto al respeto de un desarrollo del proceso político electoral libre de intereses exclusivamente populares", dijo el candidato presidencial Bernardo Arévalo / Foto: AFP

Bernardo Arévalo hizo una presentación ante la OEA para pedir en el balotaje la presencia de una misión especial de observadores que aleje la posibilidad de que existan "intimidaciones e injerencias"

Arévalo fue la sorpresa electoral de la primera vuelta / Foto: AFP

Un juez guatemalteco ordenó la, que intervendrá en ladelpróximo, por supuesta asociación ilícita yPor otra parte, el candidato presidencial por esa agrupación, Bernardo Arévalo, hizo una presentación ante la OEA para pedir en el balotaje la presencia de una misión especial de observadores que aleje la posibilidad de que existan "intimidaciones e injerencias" de parte de organizaciones ajenas al proceso electoral., cuyo paradero hasta este miércoles se desconocía, según el diario Prensa Libre., por lo que "se presume" que no se encuentran en el país, reportó Europa Press.La Fiscalía de Guatemala aseguró que continuará su investigación sobre el Movimiento Semilla -cuya conformación parece no haber respetado la legislación vigente en la materia, según este organismo- "sin excepción alguna".Sin embargo, también subrayó días atrás que la investigación no busca “interferir en la fecha de la realización de la segunda vuelta electoral, ni inhabilitar la participación de ningún candidato”, mientras el Tribunal Supremo Electoral ratificó que la jefatura del Estado se definirá entre Sandra Torres y Arévalo.El candidato presidencial, en tanto, acudió a la misión electoral de la OEA en el país para denunciar que las pesquisas de la Fiscalía "han creado la desconfianza generalizada en cuanto al respeto de un desarrollo del proceso político electoral libre de intereses exclusivamente populares", según el texto.La presentación formula una "formal denuncia" respecto de, postula Arévalo.Por todo ello,en Guatemala.A continuación, le pide al secretario general del organismo mulitateral, Luis Almagro, que "solicite al Consejo Permanente el envío de una misión especial" que garantice que el balotaje se desarrolle "libre de intromisiones, intimidaciones e injerencias indebidas de parte de organismos ajenos al proceso electoral".La Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca anunció el pasado jueves que otorgaba el amparo provisional al Movimiento Semilla, deteniendo la suspensión de su personalidad jurídica dictada por Orellana el día anterior a pedido de la Fiscalía, alegando un supuesto delito de lavado de dinero u otros activos.Aquel pronunciamiento -luego dejado de lado- fue interpretado, inclusive en el exterior, como un intento de sacar de la carrera presidencial a, y originó una ola de condenas políticas.Tras el dictamen judicial la Fiscalía salió a aclarar que sus investigaciones no buscan “interferir en la fecha de la realización de la segunda vuelta electoral, ni inhabilitar la participación de ningún candidato”.“Las actuaciones del Ministerio Público (MP, Fiscalía) no tienen como finalidad interferir en la fecha de la realización de la segunda vuelta electoral, ni inhabilitar la participación de ningún candidato al balotaje programado para el 20 de agosto", afirmó la entidad en un comunicado.