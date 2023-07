Represores prófugos podrán ser extraditables por cambio en la jurisprudencia italiana

Reverberi Boschi huyó de Argentina en 2011, cuando se realizó en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad / Foto: Archivo.

La fuga Reverberi Boschi fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael y es investigado por hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental”, que funcionó en la sede de los tribunales locales.



Huyó de Argentina en 2011, cuando se realizó en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad y los testimonios de sobrevivientes y familiares comenzaron a señalar su responsabilidad.

Para la Secretaría de Derechos Humanos se logró una importante modificación en la jurisprudencia italiana / Foto: Archivo.

El caso Reverberi Boschi

La Secretaria de Derechos Humanos anunció este miércoles que a partir de un impulso realizado por el Gobierno nacional para lograr la extradición del excapellán militar Franco Reverberi Boschi, acusado de delitos de lesa humanidad,que "impactará en otros casos similares"."Debido al impulso realizado por la Secretaría de Derechos Humanos en la causa por la extradición del ex capellán militar Franco Reverberi Boschi, el Estado argentino logró una importante modificación en la jurisprudencia de la justicia italiana que impactará en otros casos", informó la secretaría en un comunicado.Agregó que como consecuencia del impulso del Gobierno argentino, la justicia italiana "modificó el criterio que mantenía hasta el momento, que no han prescripto y, por lo tanto, son extraditables"."La extradición se logró luego de un largo proceso judicial que comenzó en 2013. En los últimos años, el Estado argentino comenzó a darle un nuevo impulso y se presentó como parte interesada del proceso", ampliaron desde la Secretaria.En marzo de 2022, el Tribunal de Apelaciones de Bolonia rechazó el pedido argentino por lo que el representante del Estado recurrió a la Corte Suprema de Casación italiana, que el 30 de junio del año pasadoEn esa misma resolución, la Corte Suprema de Casación modificó su jurisprudencia, que sólo consideraba imprescriptibles los delitos de homicidio, para "incluir también las torturas como crímenes de lesa humanidad".Desde la Secretaría a cargo de Horacio Pietragalla Cortiy el pasado 10 de julio el Tribunal de Bolonia finalmente "hizo lugar al reclamo argentino".El cambio de jurisprudencia permitió que el ex capellán del Ejército sea extraditado por un homicidio y también por los tormentos sufridos por diez víctimas, que estuvieron cautivas en el CCD “La Departamental”."Esto tendrá además, como el del exmilitar Carlos Malatto, quien reside en Italia y es requerido por la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad contra más de 100 personas en San Juan", señalaron.Finalmente, la cartera agregó que para conceder el reclamo argentino de juzgar a Reverberi Boschi en el país, se tuvo en cuenta los informes enviados por la Secretaría de Derechos Humanos, el cual se acreditó que las unidades penales de Ezeiza y Campo de Mayo tienen las condiciones necesarias para alojar a personas de edad avanza y que revistan problemas de salud.