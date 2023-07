De Mendiguren: "Argentina está en vísperas de un período de crecimiento muy fuerte"

José Ignacio de Mendiguren aseguró que las nuevas medidas "involucran a 4 millones de puestos de trabajo" / Foto: Leo Vaca.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que la Argentina "está en víspera de un período de crecimiento y desarrollo muy fuerte", y agregó que por esa razón es que desde el Ministerio de Economía se prosiguen ejecutando políticas que apuntan a provocar "alivio fiscal" particularmente en las pymes."Hay dos Argentinas; la Argentina del trabajo, la Argentina de la producción, la Argentina del interior del país, que sigue respondiendo a las medidas activas pro competitivas que el gobierno toma, y la Argentina de la especulación financiera que nos ha llevado a otro país con las dificultades financieras que nos comprometió", aseveró De Mendiguren este miércoles en declaraciones a Télam Radio.Entrevista completa a José Ignacio de Mendiguren.El funcionario destacó el anuncio que hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, consistente en una serie de medidas de alivio fiscal para las pymes que, remarcó, "involucran a 4 millones de puestos de trabajo"."En ese sentido, a la pequeña y mediana empresa hemos llevado varias medidas para su alivio, que abarcan más de quinientas mil pymes", indicó, para subrayar ela cuenta de parte del pago del impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, una reducción de la primera cuota del anticipo de Ganancias y la exclusión a 95.500 microempresas de las retenciones y percepciones del IVA.También citó elde pymes exportadoras "debido al éxito que ha tenido", en apoyo a "más de 800 proyectos" de ventas al exterior.El secretario destacó la continuidad de, y sostuvo que "cuando progrese la etapa de crecimiento fuerte que Argentina va a enfrentar en poco tiempo, las pymes estarán listas para producir"."Se han equipado el 75% de los créditos que hemos otorgado, que están para cambiar la matriz productiva de la Argentina", apuntó.De Mendiguren remarcó que la gestión sostiene "una política de unque, a pesar de la dificultad que puede estar pasando un momento circunstancial la Argentina como es el tema financiero, no duda en seguir apoyando la producción para mantener el nivel de actividad y, sobre todo, mantener o bajar el desempleo".El titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), Marcelo Fernández, destacó las medidas de alivio fiscal para pequeñas y medianas empresas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, al señalar que se trata de "una buena noticia" que“Las medidas de alivio fiscal anunciadas por Massa son una buena noticia para las pymes”, indicó la entidad en un comunicado firmado por su titular.Además, adelantaron que acompañarán "todas estas iniciativas que apunten agenuinos en los sectores productivos”.Posteriormente, en diálogo con Télam Radio, Marcelo Fernández sostuvo que "los anuncios fueron muy bien recibidos", y reconoció "el esfuerzo" del gobierno para "beneficiar la situación de las pequeñas y medianas empresas”.Entrevista completa a Marcelo Fernández.Fernández destacó "la importancia de tener un alivio fiscal", quey “mejorar costos, producción y productividad" y, "con créditos, pensar en el comercio exterior”.También valoró el, que definió como "tan necesarias para el desarrollo argentino y la generación de dólares".Asimismo, cuestionó que “con la inflación que hay” existen prácticas de las, por lo que “obviamente” los costos para las pequeñas y medianas empresas “varían permanentemente”.“Es evidente que ayuda a la pequeña y mediana empresa poder pensar en realizar exportaciones porque hay créditos blandos y subsidiados o sea subsidio de tasas y también algunos beneficios no reembolsables”, concluyó Fernández.En tanto, el presidente de Cgera Buenos Aires, Mauro González, opinó que, y argumentó: “Entendemos que es un reclamo que ha sido resuelto con respecto a la recuperación del pago del impuesto al crédito y los cheques".También, valoró "el pago en cuotas en el anticipo de Ganancias y la exención de la retención de IVA a la pyme" y dijo que estas medidas "no solamente favorecen al entramado productivo nacional, sino que fortalecen un proceso de crecimiento y apuntalamiento del empleo”.