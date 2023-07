La defensa de Pachelo insiste: “Está en condiciones de gozar de libertad asistida”

Nicolás Pachelo fue absuelto por el homicidio de María Marta García Belsunce. Foto: Eliana Obregón.

La defensa de, pero condenado a nueve años y medio de cárcel como autor de una serie de robos en countries del conurbano bonaerense, respondió a los fiscales del juicio ante el pedido de que no se le otorgue el beneficio de la libertad condicional.En el escrito –al que tuvo acceso Télam- sus abogados, Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán, afirman que desde el 7 de julio pasado Pachelo “está en condiciones de gozar del régimen de libertad asistida” luego se ser beneficiado con la reducción de siete meses de condena por decisión dos de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, Esteban Andrejín y Osvaldo Rossi, generado por “estímulo educativo”.Pérez Iglesias y Rodríguez Jordán indicaron que en diciembre de 2021 Pachelo, detenido en la Unidad 9 de máxima seguridad de La Plata, fue beneficiado con el “régimen semiabierto amplio” del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), y criticaron que aún no se haya accedido al cambio de unidad.La semana pasada, previo al inicio de la feria judicial, los fiscales que actuaron en el juicio, Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, presentaron ante el TOC 4 un planteo de oposición a que Pachelo acceda una “, tal como había solicitado su defensa.Según lo resuelto por el tribunal, a Pachelo le restaron tres meses por haber terminado en prisión el secundario con el título de bachiller con orientación en Ciencias Sociales, otros dos meses por haber asistido en 2019 durante 120 horas a un “curso de informática” en la Unidad 23 de Florencio Varela y los otros dos meses, por haber hecho también durante 120 horas, en 2019 y en el mismo penal, un “curso de carpintería”.“Las reducciones de la pena que los propios magistrados realizaron muestran que, en consecuencia, a su parecer, quien resulte condenado una pena de casi 10 años de prisión puede estar en la calle tan sólo al cumplir apenas cinco años y tres meses de encierro”, criticaron los fiscales.Para Ferrari, Quintana y González, “se encuentran vigentes los riesgos procesales –peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación-, advertidos oportunamente al momento de disponerse su prisión preventiva”.Entre esos puntos, los fiscales mencionaron que ellos apelaron ante el Tribunal de Casación la absolución de Pachelo por el homicidio agravado de García Belsunce –hecho por el que le habían pedido prisión perpetua-, que tiene aún causas en trámite –como la reinvestigación de la muerte de su padre, Roberto Luis Pachelo, ocurrida en 1996-, y que tiene una condena en la justicia federal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.En su respuesta, la defensa de Pachelo indicó que “no solo no fue condenado por el homicidio de María Marta García Belsunce, sino que ni siquiera se decretó prisión preventiva en su contra” en esa causa y que “no estuvo demorado un solo instante por ese hecho”.También argumentaron que por la reinvestigación de la muerte de su padre, Pachelo nunca fue llamado a indagatoria, y sobre la causa por tenencia de estupefacientes, respondieron que al “Tribunal Oral Criminal Federal 1 de San Martín no le interesa su detención”.“En resumidas cuentas:tornan viable la concesión de la excarcelación del nombrado, bajo caución juratoria”, precisó la defensa.El pasado lunes, el fiscal Ferrari reiteró su pedido ante el TOC 4 para que "previo a adoptar temperamento sobre la libertad asistida, se lleve a cabo una nueva pericia psicológica psiquiátrica del causante".Los fiscales consideran que el nuevo peritaje permitirá "determinar si (el condenado) capitalizó el período de encierro que transcurrió desde la elaboración del primer dictamen, y recibió un adecuado tratamiento terapéutico cuya eficacia permita arribar a una conclusión contraria o si por el contrario, subsisten los trastornos de personalidad que los condujeron a recalcar su peligrosidad".En el escrito, el fiscal general adjunto de San Isidro hizo mención a la "necesidad deque depusieron en la audiencia" y pidió que los jueces tengan en cuenta un peritaje realizado el 15 de septiembre del 2004 y "el informe criminal que concluye que Nicolás Pachelo detenta un trastorno psicopático de personalidad" y que "en caso de recuperar su libertad, resulta ser un riesgo real para la sociedad".