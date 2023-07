"Arriba los derechos, abajo la reforma": otra marcha multisectorial de antorchas

Foto: Edgardo Valera.

Espacios sindicales, pueblos originarios, organizaciones sociales y de derechos humanos de Jujuy hicieron este martes una nuevaen la capital de Jujuy bajo la consigna "arriba los derechos, abajo la reforma", que enmarca las sostenidas protestas contra las modificaciones en la Carta Magna local impulsadas por el gobernador Gerardo Morales."En Jujuy tenemos un señor dictador. Morales se llama y nos tiene con hambre; Morales se llama y no tiene corazón", fue uno de los primeros cánticos que hicieron resonar los presentes al iniciar una vez más un recorrido por calles del microcentro capitalino, mientras continúan y ya cumplieron un mes los cortes de protestas en distintos puntos del norte provincial.La convocatoria, dentro de la conformada, avanzó alzando la voz nuevamente "contra la opresiva reforma inconstitucional de Morales" y exigiendo el "cese en la persecución y represión a los que luchan".Además, instó por "el desprocesamiento" de quienes están siendo investigados y detenidos en el marco de las protestas.En tanto, se elevó nuevamente reclamo por mejoras salariales, demandando urgente llamado a paritarias a todos los espacios en conjunto y que "ningún salario esté por debajo de la línea de la pobreza".Los sindicatos docentes sumaron la particular preocupación del sector respecto a queen la provincia, ello ante cambios que hubo en la reforma constitucional."Queremos que no se modifique el estatuto docente en ninguno de sus términos si no hay previa consulta a los sindicatos docentes, ya que con la reforma constitucional hubo una modificatoria y queremos resguardar todos los derechos que estaban consignados", expresó la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems),, al referirse a presentación ante el ministerio de Educación, por la que esperan respuesta.Por la tarde, a la plaza central de la provincia también llegaron integrantes dely del(MST), con la consigna de "arriba los salarios, abajo la reforma".Movilizaron luego de concretar una asamblea abierta delen Jujuy, con la presencia de, precandidatos a presidente y vice en la interna del espacio."Vinimos a apoyar al pueblo jujeño, a defender a los pueblos originarios que rechazan la entrega del litio; a reclamar la libertad de todos los detenidos, que aún hoy quedan tres; a apoyar a los trabajadores docentes, que hace 43 días están reclamando en defensa de la educación y de su salario", expresó Solano en el marco de la visita."Vinimos a defender a un pueblo que se revela contra la injusticia, la opresión y la represión", agregó, a la par de, en un acto en el que se dio inicio a obras de una empresa china que va a fabricar insumos para el litio.