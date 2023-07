Rossi: "Recibimos un país con inflación del 55%, en recesión y endeudado con el FMI"

"Hay un mérito del Gobierno de Alberto Fernández y este es un país más federal por políticas que están presentes en todos los rincones de la Argentina": Rossi. Foto: Germán Pomar.

Agustín Rossi, jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), destacó hoy el trabajo del Gobierno nacional en pos del federalismo; dijo que hay que continuar trabajando "para una distribución más equitativa" y achacó a la oposición por dejar un país con "55% de inflación, más de tres años de recesión y endeudado con el FMI".Sobre los resultados electorales en Santa Fe, consideró que "fueron las PASO provinciales y no deben trasladarse a la elección nacional" y respecto de la oposición, cuestionó la situación económica en que dejaron el país.En una visita a Corrientes, en la sede del Partido Justicialista de la capital provincial, Rossi dialogó con la prensa sobre gestión, economía, federalismo, derechos humanos, la situación en que la administración del expresidente Mauricio Macri dejó el país y la necesidad de "hablar con responsabilidad"."Somos conscientes de esta crisis económica, del faltante de 20 mil millones de dólares por la sequía, de las reservas limitadas y estamos trabajando para que las condiciones de la economía cambien", aseguró Rossi.Y sobre la oposición dijo que "hace tres años y medio recibimos un país con una inflación del 55%, con más de tres años de recesión económica y endeudados con el Fondo Monetario Internacional", repasó el precandidato de UxP."Para la oposición (JXC), parece que esta situación nació de un repollo", se quejó el jefe de Gabinete de Ministros, y agregó: "Me gustaría sentarme a dialogar con (Horacio) Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich (precandidatos presidenciales de JXC) y preguntarles 'ustedes que tienen la receta para bajar la inflación ¿por qué no se la dijeron a Mauricio (Macri)'?".Allí Rossi aconsejó a sus adversarios que "hay que hablar con responsabilidad"."Lo único que escuché es que van a hacer un ajuste y una devaluación abrupta", expresó sobre las propuestas de los precandidatos de JxC.Consultado sobre el federalismo y los reclamos de mayor equidad que realizan los gobernadores de las provincias del NEA y NOA, tras identificarse como oriundo de la localidad de Vera en Santa Fe aseguró que "me siento profundamente identificado con esos planteos"."Claramente pagamos la energía más cara que en Buenos Aires, son discusiones que hay que darlas porque no es justo, debemos ir mejorando, para que la distribución de subsidios sea más equitativa", precisó.En este sentido, agregó sobre los avances en federalismo que "hay un mérito del Gobierno de Alberto Fernández y este es un país más federal por políticas que están presentes en todos los rincones de la Argentina".En este punto, Rossi, se refirió a los números de desocupación que ubicó entre el 6 y 7% de acuerdo a las regiones y dijo que "esto se ha logrado con políticas que hay que seguir profundizando"."Debemos potenciar todas las economías regionales, la mirada de un país equilibrado", consideró.El precandidato se refirió también a la política nacional de derechos humanos y aseguró que "es una política de Estado, estamos convencidos que esa política hay que sostenerla con memoria, verdad y justicia". Además, Rossi se diferenció de la interna y las agresiones entre precandidatos de Juntos por el Cambio y expresó que "las PASO nuestras son muy amigables y eso nos permite establecer un dialogo con el conjunto de los ciudadanos".Previamente, el jefe de Gabinete mantuvo reuniones con autoridades y trabajadores/as de la Sedronar en un centro de contención para jóvenes, donde presentó el Programa de Acompañantes Comunitarios en el Centro de Promoción Comunitaria del barrio San Jorge de la ciudad de Corrientes; mantuvo un encuentro con referentes de organizaciones de derechos humanos en el el Espacio de Memoria RI9 y se reunió con empresarios en la Federación Económica de Corrientes.