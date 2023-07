Estrangularon a una mujer en su casa de la localidad bonaerense de Hilario Ascasubi

La localidad de Hilario Ascasubi, en el sur de la provincia de Buenos Aires, se conmocionó por la aparición de una mujer estrangulada.

, partido de Villarino, y los investigadores no descartaban la hipótesis de un femicidio, informaron fuentes judiciales.El hecho fue descubierto alrededor de las 12.30, en una casa situada en la calle 16 entre 21 y 23 de la mencionada localidad del sur de la provincia de Buenos Aires, donde la víctima,fue hallada fallecida por una prima.Fuentes judiciales informaron a Télam que la familiar, por lo que llamó inmediatamente a la Policía.Al llegar al lugar, los efectivos pidieron una ambulancia del hospital municipal ySegún las fuentes, la Policía Científica preservó el lugar para realizar las pericias correspondientes yAdemás, dentro del bolso de la víctima los efectivos encontraron su documentación y el teléfono celular de la mujer,En tanto, el médico legista estableció a simple vista que Aban sufrióy que tenía signos de violencia en el cuello.El experto también observómientras que en las próximas horas se realizará la autopsia para confirmar la causa de la muerte.En principio, los pesquisas no descartaban ninguna hipótesis,, por lo que esta tarde entrevistaban a vecinos del barrio ya que en la zona no hay cámaras de seguridad.por el fiscal Jorge Viego, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 especializada en Homicidios del Departamento Judicial Bahía Blanca, y por el ayudante fiscal de Villarino, Ariel García Dimas, y su auxiliar letrado Nicolás Paggi.