El Presidente advirtió que una devaluación de la moneda sería "muy dañina"

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que una devaluación abrupta de la moneda sería "muy dañina para la economía" y expresó su confianza en que en los próximos días la Argentina "podrá llegar a un acuerdo" con el FMI, que implicaría un adelantamiento de fondos de parte de ese organismo para fortalecer las reservas afectadas por el impacto de la sequía en las exportaciones del sector agropecuario."La situación argentina se ha alterado, no porque la política se haya equivocado, sino porque ocurrió una catástrofe climática, que es la sequía", reflexionó Fernández en una entrevista con el medio periodístico Bloomberg desde Bruselas, donde participó del encuentro Unión Europea-Celac.Ante una consulta en ese sentido, atada a la quinta revisión del programa firmado entre Argentina y el FMI en el 2022, el jefe de Estado remarcó: "Nosotros creemos que una devaluación abrupta podría ser muy dañina para la economía"."El año pasado la Argentina sobrecumplió los objetivos del programa acordado con el Fondo, pero este año, el efecto de una sequía tremenda nos privó de 20 mil millones de dólares de exportaciones; el 20% de las exportaciones se cayeron, entonces ese programa hay que revisarlo, no se puede cumplir tal como estaba pensado", explicó el Presidente.Aseguró que su confianza sobre un nuevo entendimiento con el FMI se apoya en las conversaciones que mantuvo con líderes europeos y en el trabajo que está llevando adelante el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, sobre quien reflexionó: "Aspiro a que sea mi sucesor, quiero que me ayude y yo quiero ayudarlo a ganar; es un engranaje importante en el Gobierno".Subrayó que la "verdadera discusión con el Fondo" pasa por "esa falta de 20 mil millones de dólares, que desequilibró las reservas monetarias de la Argentina".Recordó que el acuerdo firmado en el 2022 contiene en su artículo 11 y en otro párrafo los argumentos que contemplan la posibilidad de que el programa fuera revisado cuando sucedieran "circunstancias ajenas a la política" que afectaran la economía, como es en este caso la sequía."Si no hubiéramos tenido este problema podríamos seguir cumpliendo", afirmó.En cuanto al encuentro UE-Celac, Fernández aseguró que se trató de un encuentro "muy positivo" porque se pudo "hablar por primera vez claramente de objetivos" entre los tres grupos regionales.En otro orden, ante una consulta sobre el panorama electoral en Argentina, el mandatario se manifestó confiado en que los votantes podrán "darse cuenta" que en los últimos cuatro años, pese a "enfrentar la deuda que heredamos, una pandemia, la guerra y la peor sequía de los últimos años, la Argentina creció, generó trabajo y se está desarrollando"."Creo que finalmente el votante va a ver todo eso", expresó Fernández y marcó que "la economía creció 16% en los dos últimos años" y se "logró generar trabajo".