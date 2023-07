Murió Hayrabet Alacahan, el cineclubista y autor de la enciclopedia "Filmografías"

Hayrabet Alacahan en su departamento, rodeado de libros, latas con películas y proyectores. / Foto: Víctor Carreira

El cineclubista con uno de los tomos de su gran tesoro, que le insumió varios años de trabajo.

El velatorio es 33 Orientales 1071, CABA, este miércoles desde las 8, con misa a las 9:30 y partida, a las 10 con rumbo al Cementerio Armenio, Pedro León Gallo 4649, San Justo.

El investigador de cine de origen armenio y residente en Argentina desde su juventud, presidente de la Fundación Cineteca Vida y autor de la enciclopedia, quien estaba internado en el Sanatorio Güemes, falleció hoy a los 73 años.Alacahan era de origen armenio (nació en Estambul en 1950),Con la entidad de la que estaba al frente organizó ciclos en el las dos sedes que tuvo el Foro Ghandi en Balvanera, en el Teatro IFT, y en el microcine de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, presentando cine de autor e independiente de su colección y de diversas representaciones diplomáticas extranjeras.Además, trabajó más de tres décadas en el archivo del Museo del Cine, era obsesivo hasta el último detalle y vivía en el microcentro porteño, rodeado por parte de su impresionante colección de libros, revistas, películas, afiches, fotografías, recortes y un sinfín de proyectores, un tesoro valiosísimo.Su archivo personal reúne datos sobre casi 100 mil películas y más de 14 mil biografías de directores y actores, 5 mil libros (temática cine), más de 14 mil títulos en formato digital (DVD y VHS), más de 2 mil títulos fílmicos (de todos los géneros, largos y cortos) en pasos de 35 mm, 16 mm, 9.5 mm, S 8 mm y 8 mm, así como cuenta con alrededor de 6 mil afiches, 8 mil fotos y 6 mil diapositivas.Según el cineasta José Celestino Campusano, el deceso del cineclubista "Es una pérdida irreparable, la de alguien que solo hizo el bien"., le dijo el cinéfilo a la agencia Télam en 2019., contó sobre su pasión en una entrevista con esta agencia.En una entrevista de Yamila Musa en 2020, y frente a una pregunta acerca de la posibilidad de mortalidad, aseguró que "Nunca me gustó contar los años sino vivirlos, eso no significa que la ignore. Estoy muy consciente de su existencia y que algún momento tendré su visita. Eso sí, no sé sí me permitirá ofrecerle una copa".