La actividad económica tuvo en mayo un retroceso interanual del 5,5% a raíz de la sequía

La actividad industrial cayó en mayo a raíz de la sequía y en lo que va de 2023 retrocedió un 1,3% / Foto: Pablo Añelli.

La sequía afectó al agro e impulsó la baja de la actividad industrial en general.

informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec)Además, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), con lo que el acumulado de los cinco primeros meses del corriente año reflejó una baja del 1,3%.Con relación a igual mes de 2022, diez sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en mayo,También tuvieron números positivoscon un alza del 2,8%; y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con una suba de 1,7% interanual.En mayo, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa en el estimador mensual de la actividad económica fuerony Transporte y comunicaciones, con una baja de 2,7%.Durante el quinto mes del corriente año también retrocedió con fuerza el nivel de actividad en el sector Pesca,En tanto,del 2,4% en Administración Pública; 2,6% en Enseñanza; 2% para Servicios de Salud; 2 % en Construcción y 0,1% en el sector industrial.El retroceso de 5,5% registrado en mayoEn los tres primeros meses del corriente año el nivel de actividad económica fue entre neutra y positiva,En abril,un desempeño que reflejó en particular el impacto de la sequía que provocó una muy fuerte caída de la actividad agropecuaria y, por arrastre, también del transporte y la recaudación.En esa oportunidad, la Secretaría de Política Económica, indicó que el EMAE de abrilrespecto del año pasado y afectando el transporte en -3,4% y la recaudación en -5,9%"."Quitando el impacto de estos sectores afectados por la sequía,con una suba cercana al 1%", completó la dependencia oficial.Por sectores, en mayo el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero)con lo que el acumulado.de los primeros cinco meses del año reflejó un incremento de 2,2%.En lo que respecta al agro, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dio cuenta que la superficie no cosechada (SNC) de soja, maíz y trigo, como consecuencia de la sequía,en la actual campaña.Por su parte, el informe de cierre de campaña de la soja 2022/23 del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires precisó que"Tras el adverso escenario climático del año pasado,la cadena de la soja aportará a la economía argentina US$ 7.345 millones en el 2023 en valor agregado, lo que representa una disminución del 67% en comparación con el valor del año pasado", señaló la entidad bursátil porteña.En base a las previsiones,