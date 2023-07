Talleres mete cambios para jugar ante River en Mendoza

Talleres de Córdoba quiere alcanzar los octavos y derrotar a River | Foto: Laura Lescano

Michael Santos, una de las piezas ausentes en la "T" | Foto: TW@CATalleresdecba (832341)

Talleres de Córdoba se prepara para enfrentar el próximo jueves a River Plate desde las 22 en el Malvinas Argentinas de Mendoza por los 16avos de final de la Copa Argentina, y el DT Javier Gandolfi incluiría varios futbolistas que no son habitualmente titulares.Esa presunción se desprende de las elecciones de equipos que realizó el entrenador cada vez que le tocó dirigir en la competencia, tanto el año pasado cuando cayó en la final ante Patronato, como en el único encuentro jugado este año, en el triunfo 2 a 0 frente a Chacarita Juniors.Una de las variantes más importantes que realizaría es en el arco, desplazando al banco de suplentes al capitán Guido Herrera para darle lugar a Alan Aguerre.También, teniendo en cuenta lo que fue ese juego frente al 'funebrero', se especula que podría tener una nueva chance Julio Buffarini, en la banda derecha de la defensa, como en la ofensiva cuenta con sus chances Francisco Pizzini, quien tuvo poca participación en el equipo en el último mes.Sin embargo, en esta ocasión podría haber sorpresas y Gandolfi mantendría la base de titulares, ya que la 'T' no cuenta con chances de arrebatarle el título a River en la Liga Profesional, y la Copa Argentina se convirtió en prioridad, competencia en la que viene de caer dos años consecutivos en la final.Por el momento, no hubo indicios de cuál sería la formación inicial del 'albiazul' y habrá que esperar hasta las horas previas del partido para tener confirmación.El que no llegaría para ser tenido en cuenta es el goleador Michael Santos, quien sufrió una lesión en su tobillo derecho hace 10 días y aún no se sumó a entrenar con normalidad junto con el resto de sus compañeros.Los demás futbolistas estarán disponibles para poder ser elegidos por Gandolfi.Mientras, en Córdoba los hinchas de la 'T' compraban a buen ritmo las entradas para asistir al juego en el estadio mendocino, y se espera una masiva concurrencia para acompañar al equipo.