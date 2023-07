Máximo Kirchner presentó un proyecto que pone freno a la venta de acciones de Aerolíneas

Foto: Maxi Jonas. (archivo)

Penacca: "Las manos privadas que empujan Milei y Larreta son las mismas que vaciaron Aerolíneas" La diputada del Frente de Todos Paula Penacca aseguró que "las manos privadas que empujan" los precandidatos a la Presidencia Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta "son las mismas que vaciaron Aerolíneas", al respaldar el proyecto impulsado por el legislador Máximo Kirchner que prohíbe vender o transferir las acciones de esa línea área sin el aval del Parlamento.



Así se refirió al proyecto de ley presentado por el titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner que propone reformar la ley de estatización de Aerolíneas para prohibir la transferencias de acciones sin la autorización de los dos tercios de los miembros del Senado y Diputados.



"El proyecto de Máximo Kirchner, que acompaño con mi firma, plantea incorporar a la ley que estatizó a Aerolíneas Argentinas una modificación que plantee que está prohibida la transferencia de las acciones sin autorización previa del Congreso", destacó Penacca.



En declaraciones a la radio La Patriada, la diputada nacional y precandidata a reelegir en su banca por Unión por la Patria (UxP) sostuvo que "cuando Aerolíneas estaba privatizada, vendieron hasta los inmuebles que la empresa tenía en las grandes capitales".



Y agregó: "Esas manos privadas son las que empujan Milei, Larreta y compañía, las mismas que vaciaron Aerolíneas".



"El Congreso tiene que ser la caja de resonancia de las discusiones importantes para la sociedad. Lo discutimos mucho en torno a la deuda porque cuando Macri tomó la deuda brutal con el FMI debería haber pasado por el Congreso, pero no pasó", remarcó, y completó: "Eso hubiera generado consciencia".



La iniciativa presentada por Máximo Kirchner propone que se incluya un artículo a la ley 26.466/2008 (que declaró de utilidad pública y expropió las acciones de Aerolíneas y Austral, luego fusionadas), para que se prohíba la transferencia o venta de esas acciones sin autorización de dos terceras partes de los miembros del Senado y Diputados.



En los fundamentos, el presidente del PJ bonaerense remarcó que el objetivo del proyecto es "proteger lo conseguido y ahuyentar a los 'fantasmas privatizadores'", como también "poner límites a quienes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como fuente de financiamiento de pingües negocios personales".

El titular del PJ bonaerense remarcó que el objetivo del proyecto es "proteger lo conseguido y ahuyentar a los 'fantasmas privatizadores'", como también "poner límites a quienes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como fuente de financiamiento de pingües negocios personales".

La iniciativa presentada en la Cámara baja propone reformar la ley 26466/2008, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente "la transferencia de las acciones" sin una autorización previa del Congreso.

El proyecto de ley impulsado por Kirchner detalla además que la autorización del Parlamento a cualquier transferencia de acciones de Aerolíneas requerirá de la aprobación con el voto favorable "de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara".

Para modificar la ley de Aerolíneas, Kirchner tomó como antecedente el artículo 10 de la ley que pasó al Estado la mayoría del paquete accionario de YPF se dejó constancia que, como la expropiación se debió a una causa de utilidad pública, "se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros".

En el resumen que acompaña el proyecto se planteó que la necesidad de restringir a través de una ley cualquier cesión o transferencia de acciones se debe a la proliferación de "discursos irresponsables, alejados de la mirada estratégica que debe tener la construcción de un país para todos y todas".

Además, se remarcó que las voces de la oposición que impulsan la privatización total o parcial de Aerolíneas "ignoran la importancia que genera una línea de bandera" y omiten hablar "de los 11.029 puestos de trabajo que deben protegerse de manera directa y de los otros 92.652 promovidos de manera indirecta".

Desde un planteo similar a lo que sostenido por la vicepresidenta Cristina Kirchner ayer en Ezeiza, el diputado del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) destacó el rol clave que adquiere la empresa pública "para todos aquellos que trabajan y viven en nuestro extenso territorio nacional", en particular para quienes residen en lugares a los que "por razones antieconómicas no llegan ni llegarán explotadores aéreos privados".

En el comunicado se remarcó, por otro lado, que frente al argumento de la presunta "falta de eficiencia" esgrimido por "los promotores del discurso privatizador" se deben contraponer "los datos financieros (de Aerolíneas) durante la primera gestión estatal, la gestión macrista y la actual".

Y en ese punto, detalló: "En 2020, aun en plena pandemia y crisis de todas las compañías aéreas a nivel global, se redujo (el déficit) a 654 millones de dólares y en 2021 se cerró con 438 millones de dólares".

Respecto al año 2022, en el pronunciamiento se remarcó que los aportes del Estado nacional a Aerolíneas representaron apenas el 50% de lo recibido por la empresa en 2021, pero el año pasado además Aerolíneas recibió "solo el 65% del presupuesto proyectado" para todo 2022.

En relación a 2023, se señaló que creció la diferencia entre los aportes del Estado nacional a Aerolíneas y las transferencias al Tesoro: "Este año es mayor la diferencia: el Tesoro giró (a la empresa) 6.000 millones de pesos y Aerolíneas transfirió 82.000 millones de pesos".

Finalmente, sobre el impacto del transporte aéreo en la actividad económica, se resaltó que en 2022 Aerolíneas aportó US$ 6.000 millones al PBI nacional, justo el mismo año en que tuvo la pérdida más baja desde la reestatización: 246 millones de dólares.

En síntesis, el legislador del FdT y el resto de los firmantes del proyecto valoraron que en los últimos años de gestión de la Aerolíneas en manos del Estado "no sólo se está logrando que la compañía requiera menores aportes" sino que también que "su peso relativo en el presupuesto nacional se achica año tras año".

"En 2023, Aerolíneas representa el 0,31% del presupuesto total de gastos mientras que en 2019 era de 0,48%", concluyeron.

El proyecto de ley que propone prohibir en el futuro la transferencia de acciones de la aerolínea estatal, salvo que se obtenga el voto favorable de dos tercios de los miembros de ambas cámaras, lleva asimismo las firmas de Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Leila Chaher, Marcos Cleri, Gisela Marziotta, Rodolfo Tailhade, Agustina Propato, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Mónica Macha, Gabriela Estévez, Lía Caliva, Cristina Brítez y Juan Carlos Alderete.