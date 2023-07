Kicillof visitó Almirante Brown y destacó la "ampliación de derechos"

En la antesala de un nuevo día del abuelo y abuela, compartimos un gran almuerzo con vecinos y vecinas de Almirante Brown junto a @JuanoFabiani y @CascallaresPJ.



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró la Casa de la Cultura "Luis Sandrini" en el barrio Don Orione de Almirante Brown, y destacó que su administración ha llegado para "reconocer derechos y también para ampliarlos"."Aquí en Almirante Brown hay dirigentes que se han preocupado siempre por el bienestar de sus vecinos y vecinas: con el acompañamiento de la Provincia y la Nación, eso se traduce además en muchas obras que llevan calidad de vida a los y las bonaerenses", afirmó Kicillof en el acto que compartió junto a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el diputado bonaerense Mariano Cascallares; el intendente local, Juan José Fabiani.Remarcó que "estamos felices de poder contribuir en Almirante Brown con las expresiones culturales y las organizaciones que surgen por iniciativa de nuestro pueblo"."Venimos a reconocer derechos, a hacerlos realidad y también a ampliarlos: para eso hace falta que los recursos no se destinen a la especulación financiera como sucedió durante la gestión anterior, sino a la construcción de escuelas, calles, centros de salud y casas de la cultura", aseguró.El nuevo Centro cultural forma parte del proyecto del Instituto Municipal de las Culturas para descentralizar los espacios culturales y brindarles acceso a ellos a las y los vecinos de los barrios más alejados.Tiene tres ejes principales: inclusión, creatividad e identidad cultural para el desarrollo local.Allí se llevarán adelante clases abiertas, talleres artísticos, seminarios de oficios para las artes, orquestas infanto juveniles, espacios de cine y espectáculos de todo tipo.Cascallares, por su parte, sostuvo que "cuando hablamos de políticas culturales, lo hacemos conscientes de que tienen que llegar a todos los barrios y ser accesibles para todos y todas"."Este proyecto es resultado del trabajo y de la planificación: no creemos en las casualidad, sino en la continuidad de las políticas y de las obras que mejoran la calidad de vida en nuestro municipio", dijo.Tras este acto, Kicillof se trasladó hacia el Polideportivo Municipal, donde compartió un almuerzo con más de mil adultos mayores en el marco de la Fiesta por el Día de los Abuelos y las Abuelas."Sabemos que falta mucho por hacer, pero ante quienes proponen el ajuste y dicen que vienen a dinamitar todo, no vamos a perder ni un segundo y vamos a seguir trabajando para que se reconozcan y se cumplan los derechos de todos y todas", expresó el Gobernador.