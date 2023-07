Lucas Beltrán: "Miento si digo que esperaba todo esto cómo se dio"

Foto: Alejandro Santa Cruz

Lucas Beltrán, goleador del equipo campeón, no pensó que las cosas se le iban a dar tan rápido cuando regresó de Colón de Santa Fe y luego de empezar el año de suplente y con pocos minutos de juego."Si te digo que todo esto era lo que esperaba en este momento, te miento. Sí, traté de esforzarme al máximo, más de lo que me estaba esforzando, cuidarme en algunas cosas que antes no lo hacía ya que quería aprovechar mi oportunidad", le comentó a Télam el cordobés.Enseguida, el atacante aclaró que sus ilusiones siempre estuvieron presentes desde que jugaba en la reserva: "Cuando me fui de Colón tenía claro el sueño que tenía que cumplir, que era tratar de salir campeón con esta camiseta", advirtió.En cuanto a las razones del cambio ya que tanto en la etapa final de Marcelo Gallardo como en el inicio de Martín Demichelis no era titular, Beltrán le respondió a Télam: "creo que el esfuerzo y el trabajo día a día es fundamental para este presente"."El entrenamiento para mí es lo más importante, -agregó- porque se entrena como se juega, entonces trato de dar lo mejor de mí cada día y también reconocer a mis compañeros, ya que ellos me han dado mucha confianza".Al tiempo que puntualizó: "El entrenador también ayuda con el respaldo, entonces eso te va dando confianza y así uno trata de afianzarse en el lugar donde le toca, aunque considero que la entrega es muy importante".Ante la consulta del valor de los goles, lleva 16 en toda la temporada, Beltrán advirtió: "Si uno hace mucho esfuerzo y después no hace goles la verdad es duro, porque el puesto de delantero es muy cruel, ya que si no convertís seguro no estaría ahí".Además, el Vikingo, como lo apodan en River, cree que es clave la tranquilidad: "Por el momento vengo con una buena racha y trataré de seguir así, porque se puede dar el caso que tenga una racha no tan fructífera".Y enfatizó: "Hay que tener la cabeza fuerte para sobreponerse ante esas cosas y seguir entrenando, haciendo el esfuerzo necesario para buscar el gol cuando estás de mala racha".En tanto, ante la pregunta del valor de ser de las inferiores del club, Beltrán, quien llegó en 2010 desde Córdoba para vivir en la pensión, reconoció: "Creo que los chicos de River tenemos el ADN del club, ya que tenemos incorporada la idea de lo que quiere el hincha".Al mismo tiempo, contó: "Entonces por ahí también se hace más fácil tener ese gen ganador, ese gen de buen fútbol y por ahí se hace más fácil".Mientras que frente a la pregunta de si el objetivo es ser el goleador y emular la larga tradición de chicos del club que salieron campeones y máximos anotadores desde el primero que fue Ángel Labruna hasta Julián Álvarez que fue el último, se mostró sorprendido."Son ídolos y grandes en la historia de River. Uno quiere hacer lo mejor para el equipo, para mis compañeros, para los hinchas, entonces nada, sé que lo que decís vos es verdad, pero bueno, si se da muchísimo mejor, obviamente", consideró Beltrán ante Télam.En este sentido, Beltrán tiene dos fechas para seguir sumando a los 11 goles que ya tiene -dos menos que Michael Santos, de Talleres de Córdoba, y Pablo Vegetti, de Belgrano de la misma provincia, quienes suman 13-, y sumarse a nombres como Javier Saviola o Fernando Cavenaghi, por ejemplo.Por otro lado, al opinar sobre los aportes de Demichelis y Gallardo con quien debutó, el delantero afirmó: "siempre dije lo mismo, por suerte las indicaciones que nos daba Marcelo y ahora Martín son bastante parecidas, más o menos quieren lo mismo y entonces se hizo más fácil la adaptación a los cambios".Finalmente y en cuanto a la competencia de cada mercado de pases, antes con el colombiano Miguel Borja y el venezolano Salomón Rondón y, quizás, ahora con Facundo Colidio, Beltrán, señaló: "siempre sucede en River, hay competencia, y nos vamos apoyando todos, siempre estamos juntos".Por último, ante las rumores sobre una oferta del fútbol alemán y su posible salida, Beltrán aclaró: "las escuché pero no les doy importancia, tengo puesta la cabeza en el River y en lo tenemos que jugar ahora con Talleres, por la Copa Argentina, y después la Copa Libertadores".