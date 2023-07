Patronato tiene una misión difícil ante Botafogo por octavos de la Copa Sudamericana

Foto: Hernán Saravia.

Posibles formaciones

visitará este miércoles acon la difícil tarea de revertir el 2 a 0 sufrido en la ida, en un encuentro correspondiente a la revancha de los 16avos. de final de laEl partido se jugará desde las 19 en el estadio Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro, con el arbitraje del peruano Kevin Ortega y la transmisión estará a cargo de la señal de cable ESPN.En el torneo de la Primera Nacional, el equipo entrerriano viene de vencer por 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza y se encuentra en la undécima posición con 31 puntos, y transitoriamente afuera del Reducido por el segundo ascenso a Primera División.El entrenador de Patronato,, no podrá contar por lesión con el defensor Lautaro Geminiani, por lo que su lugar en el lateral derecho será ocupado por Matías Ruíz Díaz.Además, en la zona del mediocampo Valentín Pereyra ingresará por Damián Arce, mientras que en la ofensiva Jorge Valdéz Chamorro y Juan Cruz Esquivel les dejarán sus lugares a Enzo Díaz y Alexander Sosa, respectivamente.El "Fogao", por su parte,y en la última fecha se impuso por 2 a 0 a Bragantino.El equipo dirigido por el entrenador Bruno Miguel Silva do Nascimento accederá a octavos de final del certamen continental con un empate e incluso con una derrota por la mínima diferencia ante el "Patrón".El DT del conjunto brasileño repetirá el mimo equipo que consiguió el triunfo en el partido de ida, con los defensores argentinos Leonel Di Plácido y Víctor Cuesta nuevamente como titulares.El ganador de esta llave enfrentará a Guaraní de Paraguay en octavos de final del segundo torneo de clubes más importante de la Conmebol.: Lucas Perri; Leonel Di Plácido, Philipe Sampaio, Víctor Cuesta, Fernando Marçal; Danilo, Breno, Carlos Alberto, Carlos Eduardo, Júnior Santos; Janderson. DT: Bruno Miguel Silva do Nascimento.: Matías Budiño; Matias Ruiz Díaz, Nicolás Domingo, Sergio Ojeda y Joel Ghirardello; Gastón Novero, Fabio Vázquez, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Enzo Díaz y Alexander Sosa. DT: Rodolfo de Paoli.: Kevin Ortega (Perú).: Nilton Santos (Río de Janeiro).: ESPN.: 19.00.