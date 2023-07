El Presidente destacó que la mayoría de los países de Celac condenó la guerra en Ucrania

Foto: Presidencia

El presidente Alberto Fernández remarcó este martes quede los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) condenaron la invasión rusa a Ucrania ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aclaró que no fue el tema central de la III Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno Unión Europea (UE)-Celac que se desarrolló en Bruselas y minimizó la controversia sobre el tema, al señalar queAsí lo afirmó en la conferencia de prensa de cierre de la cumbre de dos días celebrada en la capital belga, junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.Los países de la Celac y la UE reunidos en Bruselas incluyeron este martes una referencia a la guerra en Ucrania en la declaración final del encuentro, que sin embargo no fue firmada por Nicaragua."A todos nos preocupa la situación de la guerra en Ucrania, claramente nos preocupa y", expresó el mandatario argentino en la rueda de prensa.Más adelante, ante la requisitoria periodística sobre el tema, dejó en claro que "esta fue una cumbre entre la UE y la Celac para generar vínculos políticos, económicos y culturales, que ocurrió en un escenario donde hay una guerra desatada por Rusia, cuando invadió a Ucrania"., señaló y aclaró que "ese no fue el objeto de la cumbre" y "tampoco nos detuvo el problema de Ucrania para avanzar en los temas" desarrollados durante la cumbre., completó el mandatario argentino.Un miembro de la comitiva argentina dijo a Télam que "Ucrania no ocupó tiempo" en la cumbre porque "no se habló" sobre el conflicto."Estamos encantados y satisfechos de haber llegado a una posición fuerte de 60 países. Un país no ha estado de acuerdo en razón de un punto de los 41 incluidos", anunció hoy Michel en la rueda de prensa de cierre de la cumbre.Michel, que dijo que hay una "determinación" compartida de defender "un orden mundial basado en reglas y el multilateralismo", consideró un ´"éxito" el acuerdo de compromiso alcanzado para el texto final entre todas las naciones participantes.Previamente, el presidente francés, Emmanuel Macron, había dado a conocer que Nicaragua era el único país de la Celac que no quería incluir la referencia a Ucrania en el texto."Todos los miembros de la Celac están alineados, salvo Nicaragua", dijo Macron, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.La UE insistía en incluir en el texto final una mención a la guerra en Ucrania, desatada tras la invasión rusa de febrero de 2022, y contemplaba la posibilidad de que esto pudiera generar alguna reticencia de parte de algunos países de la Celac, donde hay diversas posturas frente al conflicto.