Una nueva edición de la FED llega al Complejo Art Media

Programa completo de la feria • Jueves 3 de agosto: a las 19.30 Iosi Havilio leerá algunos fragmentos de su nueva novela Buuuh! junto a la autora, dramaturga y directora, Romina Paula. Se trata de un diario que se escribe mientras se termina el amor, y mientras comienza el fin del mundo y un grupo de cerdos empieza a matar a los humanos a mansalva.



• Viernes 4: a las 14, Ariana Harwicz y Romina Paula, bajo el título "El lugar sin límites", dialogarán sobre cómo pensar el arte desde una mirada renovadora de las formas.



A las 17, la argentina Alejandra Kamiya y la mexicana Isabel Zapata indagarán sobre el vínculo entre lo animal y lo humano, lo cotidiano y lo onírico, la poesía y la narrativa. Exploran la potencia de la literatura para desafiar los binomios, y convocan a tomar una posición activa de amor por la vida.



Osvaldo Baigorria y Martín Kohan, a las 19.30, dialogarán sobre "Los acumuladores de libros", para abordar ¿Cómo se llevan los escritores con sus propias bibliotecas? ¿Qué vínculo de intimidad, celo, generosidad o deriva guardan con ellas?



Ese viernes también firmarán sus libros Carolina Menini, Ariana Harwicz; Edgardo Scott y Alejandra Kamiya.



• Sábado 5: "Desde el centro y hacia el sur. Narrativas contemporáneas en América Latina" es el título de la charla entre Jazmina Barrera, Marcial Gala (Cuba) y Gabriel Payares (Venezuela), el sábado 5 a las 14. Esta charla reúne a tres grandes exponentes de la narrativa latinoamericana contemporánea, con una obra ya significativa y un reconocimiento internacional.



A las 15.30, Juan Cárdenas, Roque Larraquy y Soledad Quereilhac dialogarán sobre "Imaginación científica y literatura: cruces y coordenadas para repensar la región".



Una charla sobre escrituras que exploran la potencia del cruce entre imaginación científica y literatura, para dar cuenta de claves y coordenadas culturales y políticas, que permitan explicar el presente de nuestra región y crear nuevos posibles.



Matías Celedón y Martín Kohan dialogarán a las 17, sobre "Cómo narrar el horror: dictaduras y escrituras en el Cono Sur", a 50 años del golpe de Estado en Chile, y a 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina.



A las 19.30 Leandro Pannunzio entrevistará a Peter Rock, bajo el título "Literatura y familia".



• Domingo 6: a las 17, bajo el título "Beatriz Sarlo da clase en la Facultad de Filosofía y Letras", la autora, periodista y ensayista conversa con la investigadora Sylvia Saítta y con la periodista Hinde Pomeraniec, sobre los míticos años del regreso de la democracia.



A las 19.30 tendrá lugar un diálogo entre la escritora afrobrasileña Djamila Ribeiro y la profesora afroargentina Miriam Gomes sobre el pensamiento feminista negro, las luchas antirracistas en Argentina, Brasil y otros países de América Latina, y la importancia de la investigación, la escritura y la publicación de obras. Djamila Ribeiro es una filósofa, feminista negra, escritora y académica brasileña, y Miriam V. Gomes es una intelectual, profesora y activista por los DDHH de los afrodescendientes.



Ese día firmarán libros Jazmina Barrera, el ilustrador y editor argentino Liniers y Djamila Ribeiro.

Con, la Feria de Editores (FED) 2023 se realizará durante cuatro días, del 3 al 6 de agosto, y con ampliación horaria, en el Complejo Art Media, de la Ciudad de Buenos Aires, debido al incremento de los visitantes al evento que en esta edición tendrá como figuras convocantes al autor estadounidense Peter Rock, a la feminista brasileña Djamila Ribeiro, junto a los argentinos Martín Kohan y Beatriz Sarlo. Del exterior estarán presentes editoriales como Fósforo (Brasil), Cuneta (Chile), La Pollera (Chile), Barrett (España), Criatura (Uruguay), Colmena (Perú), Antílope (México) y Gris Tormenta (México).Entre los autores invitados, visitarán la FED el estadounidense Peter Rock, autor de "Mi abandono", "Klickitat", "Los nadadores nocturnos" y "El ciclo del refugio" y la autora feminista brasileña Djamila Ribeiro, referente de las luchas antirracistas en Brasil y América Latina, mientras que Beatriz Sarlo mantendrá un diálogo con, yfirmará ejemplares de sus libros.Asimismo, participarán escritores y escritoras de la región como la editora, poeta y traductora mexicana Isabel Zapata, el chileno Matías Celedón, la mexicana Jazmina Barrera, el cubano Marcial Gala y el venezolano Gabriel Payares. Lo harán también las autoras argentinas, Romina Paula, Alejandra Kamiya y Paula Puebla, y la docente, periodista, y practicante de ceremonia del té, Malena Higashi. Los autores que participarán sonEn los últimos años, la FED experimentó un importante crecimiento de visitantes, lo que llevó a los organizadores a incrementar este año la cantidad de días y ampliar el horario. "La feria empezó abriendo solo los domingos pero con el tiempo se fueron agregando días, y este año sumamos el jueves y se amplió el horario para desagotar sábado y domingo", dijo Víctor Malumian, cofundador de ediciones Godot, uno de los sellos organizadores de la feria.Para amenizar la espera en el ingreso, este año, los asistentes contarán con un espectáculo de magia, y recibirán de regalo un libro "La traición" con textos de Nicolás Artusi, Luis Chitarroni, María Sonia Cristoff, Camila Fabbri, Betina González, Violeta Gorodischer, Luis Gusmán, Carla Maliandi, Edgardo Scott, Javier Sinay, Damián Tabarovsky y Soledad Urquia, agregó Malumian, en un meet con la prensa.Es "un libro de 13 por 20, de 128 páginas, con textos en género libre: ensayo, estilo epistolar o ficción, con un mapeo interesante a nivel intergeneracional", dijo Malumian y agregó que se editarán 9000 ejemplares. Uno de los textos pertenece a Luis Chitarroni, y muchos le han dedicado su texto a este autor, fallecido en mayo pasado.Por tercer año consecutivo, se entregará el. En esta oportunidad, las ocho librerías preseleccionadas son Notanpuan (San Isidro), Portaculturas (Córdoba), Ludditas (Mendoza), Delibooks (Lomas de Zamora), Mal de archivo (Rosario), y Céspedes Libros, así como Vuelvo al sur y Mandolina Libros de la Ciudad de Buenos Aires.Por su capacidad para generar actividades y su función como espacio de encuentro en la comunidad a través de los libros, la ganadora obtendráque participen en la FED, recordó Hernán López Winne. El premio se entregará el jueves 3, a las 14, a la librería ganadora.Otra actividad que se repetirá por tercera vez es el Fellowship, por el que "nos visitan editores y editoras de otras partes del mundo, que vienen a recorrer la ciudad de Buenos Aires, tienen una charla de capacitación sobre el mercado editorial, y recorren librerías de la ciudad de Buenos Aires, lo que permitió vender derechos a otros idiomas", dijo Malumian.Por otra parte, se repetirá el, que se hace junto al Ministerio de Cultura de la Nación, y tiene como finalidad "pagarle los pasajes, la estadía y el stand a editoriales que están a más de 300 km de la ciudad de Buenos Aires. Este año lo ganó Baltazara de Rosario y el colectivo La Fiera que tiene editoriales de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca Jujuy y Córdoba, y es muy importante para federalizar este rubro", agregó el editor, quien destacó que este tipo de programas permite el encuentro entre editores del exterior, de la ciudad de Buenos Aires y el interior del país.También se llevará adelante el Programa librerías aliadas que permite a las librerías de todo el país comprar con un 50% de descuento y recibir los libros a través del servicio de Andreani.La, como otros años, permitirá a través de la librería Céspedes que cualquier persona desde el interior del país o que no pueda llegar a la feria, pueda acceder a todos los catálogos y materiales disponibles, y con una compra por un monto a partir de 10 mil pesos, tendrá el envío sin cargo y el obsequio del libro La traición.Además, la FED junto aseleccionó el afiche oficial de la feria, de la pintora e ilustradora Teresita Olhaberry. El premio es de 200.000 pesos y se entregará el jueves 3 de agosto.Como otros años, el jueves y viernes estará la posta para la, organizada por Céspedes libros y un grupo de librerías. Para participar es necesario inscribirse previamente . Esta iniciativa responde a que "en Argentina el porcentaje de donación es muy bajo: dona 1,5% de las personas que pueden hacerlo. Si lo hiciera apenas el 8%, no serían necesarias las campañas urgentes de reposición que es lo que seguramente todos habrán experimentado con familiares y amigxs", señaló la entidad organizadora.Quienes quieran donar deben ser mayores de 18 años, llevar el DNI, no haberse tatuado en los últimos seis meses y pesar más de 50 kilos. Forman parte de la FED sellos nacionales como Ediciones Godot, Sigilo, Ampersand, Caja negra, Entropía, Gourmet Musical, Eterna Cadencia, Mardulce, Pequeño Editor, Libros del Zorro Rojo, Calibroscopio, Blatt & Ríos, Chai, Conejos, El cuenco de plata, Alto Pogo, Corregidor, Marea, Años Luz, Gog & Magog, Siglo XXI, entre otras.