Presidentes de la región llamaron a profundizar lazos entre la CELAC y la UE

Los presidentes de la región llamaron a profundizar lazos entre la Unión Europea y la Celac.

Cuba

Vivimos hoy profundos cambios a nivel global, de grandes riesgos y desafíos, pero también de oportunidades. Creo firmemente que podemos y debemos construir mejores relaciones: más justas, equilibradas, solidarias y cooperativas para mejorar la vida de nuestros pueblos. pic.twitter.com/ZPsB1pscdw — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 18, 2023

Bolivia

(Hilo) En Bruselas, participamos en la III #CumbreCelacUE, un espacio de diálogo que cobra una relevancia particular en medio de la construcción de nuevos enfoques de integración en condiciones de igualdad y complementariedad, mutuamente beneficiosas. https://t.co/tZ2paZ2fIy — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) July 18, 2023

Uruguay

Discurso en la cumbre Unión Europea - CELAC https://t.co/VCH18wCqsw — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) July 18, 2023

El, subrayó este martes que América Latina y el Caribe "no han sido una real prioridad para la", en tanto que el, expresó su deseo de que los pueblos latinoamericanos y de Europa alcancen la paz que "el modelo capitalista no pudo ofrecer", al disertar en Bruselas ante el plenario de la cumbre entre la UE y laPor su parte,, pidió avanzar en el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE después de más de 20 años de negociaciones."En 1999, con grandes expectativas, acordamos avanzar hacia una Asociación Estratégica entre América Latina, el Caribe y Europa. Una evaluación honesta concluiría hoy que fuera de los discursos y los sueños, tal Asociación Estratégica prácticamente no existe", expresó Díaz-Canel al intervenir durante el encuentro que culmina este martes en la capital de Bélgica.El mandatario cubano aseguró que en los 24 años que transcurrieron desde la firma de ese documento,, según una copia del discurso publicada en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.Díaz-Canel resaltó que se vive una etapa de "profundos cambios y desafíos" a nivel global, lo cual también abre una ventana de oportunidades paraEn ese sentido, subrayó que la regiónni una colonia que necesite consejos, por lo que no aceptará ser tratada como "simples suministradores de materias primas"."Somos países independientes y soberanos, con una visión de futuro en común (...) La expoliación colonial y el saqueo capitalista convirtieron a Europa en acreedora y a América Latina y el Caribe en deudores", se quejó el mandatario cubano, quien criticó que las políticas financieras de la UE sigan imponiendo barreras al desarrollo de la región.Por ello, planteóde la arquitectura financiera, así como la búsqueda de soluciones "al grave problema de la deuda externa" la cual, dijo, fue pagada "varias veces" por países de América Latina y el Caribe.Por otro lado,"El respeto al derecho inalienable de cada país de decidir su propio sistema político, económico y social, sin imposiciones de pretendidos paradigmas culturales, democráticos y de derechos humanos debe primar en nuestras relaciones", afirmó Díaz Canel, quien evaluó queEl presidente de Bolvia, Luis Arce, pidió este martespara acabar con la guerra en Ucrania, al disertar en Bruselas ante el plenario de la cumbre entre la UE y la Celac."Es más necesario que nunca abandonar la carrera armamentista y priorizar el diálogo sincero y la diplomacia de los pueblos para resolver el conflicto armado del este de Europa, nos hacemos eco de los Estados y Gobiernos que están en esta misma dirección", declaró el mandatario de Bolivia, que mantiene una posición neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania.En la misma línea, Arce expresó su deseo de que los"Deseamos una América Latina, el Caribe y una Europa en paz. Que sus pueblos alcancen la paz que el modelo capitalista no le ha podido ofrecer, abandonando prácticas que en la historia pasada no han satisfecho una relación equitativa y complementaria entre nuestras regiones", dijo, en su intervención, transmitida en vivo por la televisión estatal boliviana.El mandatario calificó a la Cumbre entre laque cobra una relevancia particular en medio de la construcción de nuevos enfoques de integración en condiciones de igualdad, transparencia y complementariedad, mutuamente beneficiosas.Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pidió este martes avanzar en el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea después de más de 20 años de negociaciones., señaló el mandatario uruguayo.En la cumbre celebrada a principios de julio en Puerto Iguazú, los presidentes del Mercosur coincidieron en la necesidad de avanzar en la ratificación del acuerdo con la UE, cerrado en principio en 2019 después de 20 años de negociaciones, pero insistieron en que sea justo para ambas partes.El bloque trabaja actualmente en una respuesta al instrumento adicional presentado en marzo por los europeos, que establece nuevas exigencias medioambientales para ratificar el acuerdo.El presidente uruguayo dijo que le parecía "una buena cosa" ir acordando en pequeños pasos y habló de "recuperar la confianza" entre los países de ambas regiones que negocian ese acuerdo comercial.A la vez, consideró queAsimismo, sostuvo que"Realmente creemos en la integración. Entendemos que muchos países se protejan, lo que no compartimos es el proteccionismo exacerbado. Todos vamos a proteger a nuestros connacionales, de eso se trata nuestra vocación y el motivo por el cual se nos ha electo", sostuvo finalmente.