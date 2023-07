La familia del soldado fallecido en Zapala pidió apartar al juez

Pablo Córdoba, el soldado que murió en la ciudad neuquina de Zapala luego de recibir dos impactos de bala en la cabeza / Foto: Archivo familiar.

El crimen de Pablo Córdoba

El abogado de la familia de Pablo Córdoba, el soldado que murió en la ciudad neuquina de Zapala luego de recibir, solicitó la recusación del juez federal Hugo Greca, por considerar que "no posee la necesaria objetividad para administrar la causa"."Señor Juez: su función es y debió ser investigar con celo e independencia; la mía como abogado querellante fue advertir aquí las irregularidades de quien no honró tan alta misión", señaló el abogado Maximiliano Orpianessi en el escrito que presentó este martes.Al fundamentar el pedido de apartamiento del magistrado, el letrado señaló que "dio a conocer a las autoridades del Ejército, por fuera del expediente, información respecto a la existencia de líneas investigativas, y el avance de la investigación penal", y sostuvo que "se encontraría en constante comunicación con personal jerárquico del Ejército Argentino con funciones en Zapala".Además, le endilgo haber "actuado en favor del Ejército Argentino al haber resuelto que el Juzgado que subroga ponga a disposición del Ejército copia certificada de todo el expediente y de la investigación realizada por la Justicia Penal"."Formulamos reserva de ir a la Cámara Federal para que lo resuelva", sostuvo en diálogo con Télam el abogado, tras hacer referencia a la posibilidad de que el magistrado no se aparte de la causa.Por su parte, la madre del soldado, Natalia Uribe, manifestó a radio Mitre Patagonia que "el juez no está siendo imparcial" sino que,, detalló la madre de Pablo Córdoba.Pablo Córdoba era soldado voluntario y había cumplido 21 años pocas semanas antes del 1 de junio, el día quemientras realizaba una guardia en el Grupo de Artillería 16,El padre de Pablo, el suboficial Juan José Córdoba Salto, ese día recibió un llamado en el que, y le avisaron que estaba siendo trasladado al hospital de Zapala, donde falleció horas después.La familia descartó la hipótesis del suicidio inmediatamente y el abogado consideró que "desde el sentido común, (el joven) no puede dispararse dos veces, y menos(fusil automático liviano), cuyo proyectil genera daños tremendos".