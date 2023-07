Crece la ilusión en Miami: Messi entrenó de cara a su debut

The work starts now 😤💪 pic.twitter.com/oekDgfqBPy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 18, 2023

Con la presencia estelar deen las instalaciones de entrenamiento “Florida Blue”, al borde del estadio “Drive Pink” en la ciudad de Fort Lauderdale, elcontinúa con la preparación de cara al debut el viernes próximo del mejor jugador del mundo en la MLS estadounidense.El crack rosarino ingresó a las canchas de entrenamiento junto con, compañero de equipo en el Barcelona, y fueron recibidos por los jugadores del plantel con una “pasarela” de palmadas para generar un clima relajado ante una gran cantidad de reporteros y fotógrafos que rodearon el campo de juego.Ambas estrellas del fútbol mundial fueron presentados el pasado domingo ante más de 20 mil espectadores y un buen número de celebridades que se unieron a la bienvenida al club de Miami.El astro argentino, de 36 años, hizo los movimientos de la práctica en compañía del atacante venezolano, ex Atlanta United, donde mantuvieron un diálogo en los minutos iniciales de la sesión de entrenamiento.Cabe destacar que estuvieron en la práctica los otros tres argentinos que integran el plantel: Franco Negri, de 28 años, (ex Belgrano de Córdoba y Newell’s), quien trabajó aparte minutos previos al inicio formal de la sesión matutina, mientras se recupera de una lesión ligamentaria; el ex Defensa y Justicia y Villa Dálmine, el atacante de Nicolás Stefanelli; y el juvenil, de 18 años, Benjamín Cremaschi, surgido de la cantera del club liderado por el cubano Jorge Más Canosa y el británico David Beckham.En el predio del conjunto rosa, el ex jugador de París Saint-Germain realizó la entrada en calor sin la participación del DTpero bajo las indicaciones de los preparadores físicos del "Tata", Rodolfo Paladini y Juan Manuel Alfano, fieles acompañantes en cada ciclo del entrenador durante su carrera.Se espera que el astro argentino haga las primeras apariciones en su nuevo club, de acuerdo con las informaciones que traslada la organización del club del sur de la Florida, para que se lo observe con la tercera camiseta en su carrera profesional, tras 20 años en el fútbol europeo.