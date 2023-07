Con el cepo de Macri, se "fugaron casi US$ 20.000 millones" del préstamo con el FMI

Con el cepo implementado en agosto de 2019 por el Gobierno de Mauricio Macri "hubo una fuga de casi US$ 20.000 millones del préstamo de US$ 44.000 millones" con el FMI, dijo Michel / Foto: Sebastián Granatta

Falsas importaciones

El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, afirmó este martes que con el cepo implementado en agosto de 2019 por el Gobierno de Mauricio Macricon el(FMI), tomado por esa misma gestión.Michel, en declaraciones a Radio 10, reconoció que, y aseguró que la DGA "está trabajando sobre eso"."Hay que accionar sobre este problema y por eso estamos analizando todas las importaciones desde agosto de 2019 porque cuando el Gobierno anterior perdió las PASO puso el cepo y ahí hubo una fuga de casi US$ 20.000 millones del préstamo de US$ 44.000 millones que tomó el propio Gobierno anterior con el FMI, que la única forma de salida era con operaciones ficticias de comercio exterior", explicó el funcionario.En este sentido, continuó:Asimismo, el titular de la Aduana recalcó que "esto se acrecentó con la pandemia porque muchos utilizaron la emergencia sanitaria mediante el decreto 333, que permitía no pagar tributos sobre los materiales médicos que se importaban para maximizar el beneficio".En otro orden, Michel se refirió a la denuncia que realizó el organismo a cinco empresas que realizabanpara girar dólares a bancos de Estados Unidos."El viernes, el Dr. Marcelo Aguinsky, que está subrogando el juzgado Nº 9 del Dr. Javier López Biscayart, procesó y detuvo a dos personas denunciadas por la DGA por participar de esta asociación delictiva que armaba carpetas truchas y que los bancos validaban para girar divisas al exterior", detalló.Precisó que, al tiempo que indicó que "es una causa muy grande en la que se allanaron más de 20 bancos y se está colaborando muy bien con la Justicia"."Estos son los dólares que le están faltando a una pyme del conurbano, a los frigoríficos de Entre Ríos para algún tipo de importación; hay que proteger los dólares para el empleo nacional y no para la timba financiera", concluyó Michel.