Rossi: "La Ley Lucio significa un punto de partida, no de llegada"

Las infancia y los derechos

La ministra de Desarrollo Social celebró la presentación "en tiempo récord" del Plan Federal de Capacitación en derechos de Niños, Niñas y Adolescentes denominado "Crecer con Derechos", en cumplimiento de la Ley Lucio, y sostuvo que "es una tarea de toda la sociedad para que no haya más Lucios y que las infancias crezcan con derechos".



“Para nosotros es muy importante acompañar la enorme decisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de reglamentar una ley que llegó al Ejecutivo después de un arduo trabajo y con mucho consenso legislativo en tiempo récord. Es una tarea de toda la sociedad para que no haya más Lucios, y porque queremos que las infancias en la Argentina puedan crecer con derechos, hoy arrancamos con este gran compromiso nacional", sostuvo la ministra durante la presentación.



El plan busca que los agentes del Estado Nacional, en sus tres poderes, adquieran habilidades para actuar adecuadamente ante episodios de vulneración de derechos de infancias y adolescencias.



Con respecto a las capacitaciones que comenzarán en agosto, Tolosa Paz destacó que servirá para que "no nos horroricemos después del drama" y dará a la sociedad "herramientas y una hoja de ruta dónde ir cuando a uno se le enciende la alarma".



"Se trata de cómo el Estado prepara a la sociedad para no naturalizar estos hechos aberrantes y para poder poner la restitución de los derechos en niños, niñas y adolescentes de manera inmediata”.