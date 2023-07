"La proyección del equipo es volver a ser protagonistas", dijo el DT selección canotaje

Agustín Vernice. / Foto: Prensa.

"Hay un sistema de trabajo constante con el desarrollo y un gran esfuerzo de la federación argentina" El director técnico del seleccionado argentino de canotaje de velocidad, Diego Cánepa, mostró su satisfacción por los resultados obtenidos por el representativo nacional en el Mundial junior y Sub 23 en Italia, y afirmó que "esta generación de relevo estará en condiciones de continuar con la línea de seguir obteniendo resultados internacionales a corto mediano y largo plazo".



"Los resultados del reciente mundial junior y sub-23 no me sorprendieron ya que hay un sistema de trabajo constante con el desarrollo y un gran esfuerzo de la federación argentina, los entrenadores, los clubes, los atletas y los padres en desarrollar a las categorías juveniles con cada vez más calidad", admitió Cánepa a Télam.



En el mundial junior y Sub 23 de Auronzo, Italia, la delegación argentina alcanzó seis finales A (del primero al noveno lugar) y obtuvo una medalla de bronce.



Los palistas que alcanzaron las finales A fueron el bonaerense Valentín Rossi -séptimo en K1 1000 metros Sub 23; el rionegrino Aramis Sánchez Ayala (sexto en la prueba C1 1000 metros junior); los bonaerenses Manuel Orero, Rossi, y los entrerrianos Pedro Ratto y Bautista Itria (séptimos en K4 500 sub 23).



Y las bonaerenses Candelaria Sequeira, Rebeca D'estefano, Lucia Aziz y la santafesina Paulina Contini (novenas en K4 500 sub 23); la entrerriana Martina Vela (novena en C1 sub 23 200 metros.) e Itria-Aziz (cuartos en K1 relevos 5000 mixto Sub 23), en tanto que la presea de bronce fue conquistada por la rionegrina Martina Catalano (K1 5000 junior).



"Es la segunda vez que se logran seis finales A, pero esta vez en embarcaciones y modalidades que nunca lo habían hecho, como los k4 y la modalidad de canoa C1", expresó Cánepa, de 45 años y a cargo desde 2011 en su segunda etapa frente al equipo (rol que ya había cumplido desde 2000 a 2006).



"Obtener una medalla por segundo año consecutivo en el campeonato mundial en la rama femenina también me llena de orgullo ya que hace años nos propusimos aumentar la cantidad de atletas que trabajan en los equipos femeninos y hoy tenemos dos equipazos", explicó.



"Creo que esta generación de relevo estará en condiciones de continuar con la línea de seguir obteniendo resultados internacionales a corto mediano y largo plazo", finalizó Cánepa.

El director técnico del seleccionado argentino de canotaje de velocidad, Diego Cánepa, afirmó este martes que la proyección del equipo "albiceleste" en los Juegos Panamericanos de Chile de octubre "es volver a ser protagonistas luchando en cada una de las pruebas", y destacó al bonaerense Agustín Vernice -finalista olímpico y mundial- porque "tiene un porcentaje altísimo de rendir bien en situaciones de alta tensión competitiva"."La proyección es volver a ser protagonistas luchando en cada una de las pruebas", expresó Cánepa en declaraciones a Télam."No exigimos a nuestro equipo que gane lo que es un direccionamiento obvio, le exigimos que hagan su mayor esfuerzo para intentar ganar, ser competitivos sabiendo que si logramos dar todo podemos ganar o perder, pero si nos ganan que sea porque el rival tuvo que desmayarse en el agua para ganarnos", puntualizó.El canotaje "albiceleste" logró el primer puesto por país en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019, con cuatro medallas de oro; una de plata y dos de bronce, superó a potencias como Canadá y Cuba y dio un salto de calidad en la historia del deporte ya que nunca había superado el cuarto lugar entre los países del continente.-La situación para estos Juegos es bastante diferente ya que no podemos defender dos medallas de las que fuimos oro. Lamentablemente de las cuatro pruebas que ganamos en Lima hay dos que ya no existen en el calendario olímpico. Además, bajó la cantidad de pruebas de doce a diez con la inclusión de botes B en cuatro pruebas que hacen que el mapa sea totalmente diferente e incierto. Sin embargo, la proyección es de volver a ser protagonistas luchando cada en una de las pruebas. No exigimos a nuestro equipo que gane, lo que es un direccionamiento obvio, le exigimos que hagan su mayor esfuerzo para intentar ganar, ser competitivos sabiendo que si logramos dar todo podemos ganar o perder, pero si nos ganan que sea porque el rival tuvo que desmayarse en el agua para ganarnos.El año pasado fue excelente ya que se logró estar en el top en todas las instancias: la sudamericana, la panamericana y el mundial. Este año arrancó de la misma forma con las finales en la copa del mundo y confiamos que de seguir trabajando así Agustín podrá estar a la altura del año pasado. Claro que hay que mencionar que los objetivos son mayores ya que un Juego Panamericano no es un campeonato. Todos los países trabajan durísimo por las medallas .Son pocas pruebas y no hay chance de repetir hasta dentro de 4 años.Sigo pensando lo mismo y tenemos que agradecerle a los entes que nos están apoyando para poder recorrer el camino dentro de la forma que la hemos planeado. Lo demás es trabajo y trabajo cada día para seguir evolucionando en el alto rendimiento donde todos los márgenes son muy pequeños.El canotaje se caracteriza por ser un deporte cíclico, individual y condicional, por esta razón muchas cuestiones específicas de la competencia se puedan repetir infinidad de veces para que estén tan ensayadas que la competencia se transforme en una repetición más del menú desarrollado para tal fin. Sin embargo, la competencia siempre se desarrolla con un nivel de stress que es difícil de emular, saber que por milésimas podés entrar o quedar afuera o estar dentro o fuera del podio. Es inevitable que no altere el sistema nervioso del deportista, para muchos atletas esa situación genera un nivel de adrenalina única al punto que no imaginan vivir o entrenar sin sentirla. Otros, por lo contrario por lo mismo no pueden rendir bien. Agustín es de los deportistas que se entrena cada día para ensayar la competencia a un nivel ultra profesional, puliendo cada detalle donde sabe que puede generar un cambio positivo y además en situación de stress puede aplicar o variar en caso de que necesite hacerlo. Como toda persona puede tener un mal día y fallar, pero en su caso tiene un porcentaje altísimo de rendir bien en situaciones de alta tensión competitiva y por eso mencione esa frase.Durante mucho tiempo nos entrenamos para estar en las finales A ya que todo aquel que conoce el deporte individual sabe lo que significa estar en esa instancia, no solo en canotaje sino en todos los deportes individuales. Probablemente, entrenar para estar en finales A de como resultado estar en finales A. Todos los deportistas quieren ganar medallas. Es una expresión de deseo común pero el problema es tener la capacidad y las posibilidades de entrenar para ganarlas. Hay muchas cuestiones específicas del alto rendimiento que no están desarrollados en Argentina, damos un poco de ventaja y no hablo por esta situación específica de Agustín sino en general. Nosotros tenemos la posibilidad de intentar solucionar esos faltantes en otros lugares, aunque sea por un mesociclo al año.