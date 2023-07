Massa pidió que fiscales y jueces "pongan la cara" en el territorio bonaerense

Massa pidió que fiscales y jueces "pongan la cara" VER VIDEO

"Podemos tener los mejores móviles y los policías más entrenados pero si se detiene y detiene, y la justicia libera y libera, de nada nos sirve el esfuerzo que se hace en la lucha contra la inseguridad" Sergio Massa

Massa dedicó elogios a Kicillof: "Tenemos un gobernador que enfrenta los problemas y les busca la solución" / Foto: Prensa.

Incorporamos más de 4500 patrulleros. Gobernamos para darle más Protección a cada bonaerense.#DERECHOalFUTURO pic.twitter.com/nnXcx7imBa — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 14, 2023

Qué es la Fuerza Barrial bonaerense

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, pidió este martes en Merlo que fiscales y jueces de garantía "pongan la cara en el territorio" bonaerense y "no se hagan los distraídos" en el combate contra la inseguridad."Podemos tener los mejores móviles y los policías más entrenados pero si se detiene y detiene y la justicia libera y libera, de nada nos sirve el esfuerzo que se hace en la lucha contra la inseguridad", advirtió Massa este martes al participar en Merlo de la entrega de nuevos patrulleros, motovehículos y la presentación de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).Massa estuvo acompañado en el acto por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato a su reelección,, el ministro de Seguridad de la provincia,, y el intendente de Merlo,"Es muy importante que el compromiso de nuestra policía, de nuestros intendentes, del gobernador lo acompañe un compromiso en el territorio con presencia de fiscales y jueces de garantías que pongan la cara", aseveró Massa en su discurso y pidió que los delincuentes "no entren por una puerta en la comisaría y salgan por la otra, mientras jueces y fiscales se hacen los distraídos".En ese marco,y analizó que "la patria puede desarrollarse en paz, con seguridad y con educación pública frente a aquellos que quieren el 'sálvense quien pueda'."Nos tocó pasar una difícil, está terminando y lo que viene es mucho mejor. Lo tenemos que construir entre todos. Vayan a buscar a los que en algún momento se desilusionaron, díganles que nos costó, que cometimos errores, que asumimos nuestras culpas, que pedimos disculpas, pero tenemos la valentía para encarar lo que viene porque es con la unión de los argentinos", reflexionó Massa., enfatizó el precandidato presidencial.En su discurso, Massa también dedicó fuertes elogios a Kicillof:"Axel no mira de lejos los problemas, aún arriesgando y poniendo el cuerpo. Es lo mejor que nos puede pasar en la provincia de Buenos Aires", dijoPreviamente, en su discurso, Kicillof lo mencionó a Massa como "el próximo presidente de la Nación" y agregó:El mandatario bonaerense rememoró que "en el conurbano había 790 móviles para 1.100 cuadrículas, por lo que sólo el 25% del área podía patrullarse" cuando llegó a la gobernación, e indicó que "se había perdido el 5% en cantidad de agentes policiales y lo salarial era paupérrimo"."Había políticas de ajuste que hoy se pregonan como solución a los problemas pero sus resultados después son nefastas. Cayeron 29% los sueldos de la policía, le sacaron un tercio a su poder adquisitivo. Las fuerzas federales y porteñas tenían mejor salario que las policías bonaerenses.", describió.Por último, recalcó que ello "se notó en las estadísticas de la Procuración general (de la Suprema Corte) de estos tres años y medio" dado queLa Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) es una nueva especialidad de las fuerzas especiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires,, patrullar los barrios e implementar controles de seguridad, que actualmente cuenta con 4.000 efectivos.Desde el Poder Ejecutivo se informó que "cuenta con una doctrina operativa de elevados estándares de intervención yen la resolución de conflictos y la preservación de la tranquilidad ciudadana".Desde la Sala de Situaciones UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) de La Matanza. Allí los operadores observan los desplazamientos de los móviles y de todo el personal para garantizar el patrullaje y la seguridad de los vecinos.A la vez, ese monitoreo está en constante enlace con la sala Multiagencia del Ministerio de Seguridad y de los municipios, en donde también en tiempo real se genera una interacción dinámica tanto organizativa como operacional.Así,de las fuerzas efectivas en el distrito.