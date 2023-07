Más de 100 empleados acusaron a McDonald's de acoso sexual y racismo en Reino Unido

Sarah Woolley, secretaria general del sindicato de alimentos, dijo a la BBC que las nuevas acusaciones descubiertas eran "impactantes"/ Foto: 123RF

Las denuncias también sugieren que los gerentes de los locales de McDonald's en todo el Reino Unido son en gran medida responsables de estos incidentes

Las denuncias son "impactantes"

Más de 100 empleados actuales y que desarrollaron sus tareas con anterioridad denunciaroncontra la cadena de comidas rápidasen el Reino Unido, según una investigación realizada por la emisora pública británica BBC.Las denuncias se producen después de que el gigante de las hamburguesas firmara un compromiso legalmente vinculante con ladel Reino Unido en febrero para proteger a su personal del acoso sexual.De los más de 100 empleados con los que conversó la BBC, 31 realizaron denuncias relacionadas con agresión sexual, 78 con acoso sexual, otras 18 fueron relacionadas con el racismo y seis por homofobia.Según los testimonios, los directivos a menudo no actuaron ante las denuncias presentadas, y en muchos casos las quejas sobre los gerentes resultaron en traslados en lugar de despidos.McDonald's, uno de los mayores empleadores del sector privado en el Reino Unido, cuenta con una de las fuerzas laborales más jóvenes del país, con tres cuartas partes de sus empleados entre los 16 y los 25 años.Sin embargo, la mayoría de los empleados no están directamente contratados por la empresa, ya que McDonald's opera con un sistema de franquicias.La compañia por su parte, reconoció quecon las expectativas y ofreció un, prometiendo un entorno laboral seguro, inclusivo y respetuoso para todos sus empleados.Las denuncias de acoso sexual en McDonald's surgieron por primera vez en el Reino Unido hace cinco años cuando eldice haber recibido unas 1.000 quejas.Sarah Woolley, secretaria general de BFAWU, dijo al medio británico que las nuevas acusaciones descubiertas eranMientras que Alistair Macrow, director ejecutivo de McDonald's en Reino Unido e Irlanda, afirmó que "simplemente no había lugar para el acoso, el abuso o la discriminación" en la empresa y anunció queEn respuesta a las revelaciones, el organismo regulador de igualdad del Reino Unido expresó su preocupación e implementó una nueva línea de correo electrónico para recibir denuncias., afirmó un portavoz de la Comisión", dice un comunicado del organismo.Además, el portavoz subrayó que "bajo la, los empleadores son legalmente responsables si un empleado es acosado sexualmente en el trabajo por otro empleado o si el empleador no ha tomado todas las medidas posibles para evitar que suceda".