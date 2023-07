Cafiero: Argentina promueve un acuerdo "balanceado" entre la Unión Europea y el Mercosur

El canciller Santiago Cafiero pidió que la Unión Europea y el Mercosur alcancen un acuerdo de comercio "balanceado" / Foto: Cancillería

El presidente Alberto Fernández participó de una reunión de diálogo sobre Venezuela durante la Cumbre / Foto: Archivo.

Reunión por Venezuela Durante la cumbre, el presidente Alberto Fernández participó de una reunión de diálogo sobre Venezuela que contó con la participación de sus pares de Francia, Emmanuel Macron; de Brasil, Luz Inácio "Lula" Da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; y de representantes del oficialismo y la oposición del país caribeño.



"Reafirmamos nuestro apoyo a la mesa de negociación. Las y los venezolanos deben encontrar una solución duradera. Alentamos a construir una hoja de ruta electoral para 2024 y quitar las sanciones que castigan al pueblo", señaló Fernández por sus redes sociales.

Las PASO y el futuro El canciller Santiago Cafiero se refirió también a la coyuntura política argentina rumbo a las PASO del 13 de agosto y advirtió que "estamos discutiendo el futuro de la Argentina, pero podemos tropezarnos con la misma piedra".



"Con dificultades, con desafíos, el peronismo es el que despliega políticas sociales para amortiguar los impactos de las crisis", apuntó el canciller.



En este sentido expresó que "lo que se está discutiendo del otro lado es el ajuste y que se salve el que se tenga que salvar, y al que no le gusta lo reprimen".

El canciller Santiago Cafiero se mostró este martes partidario de que la Unión Europea y el Mercosurque le "permita" a los países del bloque sudamericano "generar el empleo de calidad que necesitan".Cafiero, al hablar esta mañana con Radio 10 desde la cumbre entre jefes de Estado de la Celac y la Unión Europea, que se realiza en Bruselas, evaluó que "la carga de la responsabilidad para el cierre del acuerdo no está en los países del Mercosur", si no que se encuentra "en los países europeos que se manifiestan en contra" de alcanzar un entendimiento.El titular del Palacio San Martín consideró que en el acuerdo entre ambos bloques, anunciado en 2019, "el Mercosur", y se hizo porque los gobiernos de los países de América del Sur Mercosur "querían tener un acuerdo a toda costa"."En ese momento se modificó la realidad y el contexto, y hubo una gran creatividad normativa de parte de los países europeos que dejó en abstracto muchos de los capítulos negociados. Para que el acuerdo sea balanceado, para que genere el desarrollo , crecimiento y empleo en nuestra región, necesitamos poder balancearlo", consideró el funcionario.Cafiero destacó también que durante la presidencia de Argentina de la Celac en 2022 se promovió "la reactivación de un mecanismo biregional" y se puso fecha para este encuentro,de las comunidades.En relación a la situación de Venezuela, argumentó que "había un abordaje que reinó en el tiempo de Donald Trump (expresidente de EE:UU, Jair Bolsonaro (exmandatario brasileño) y Mauricio Macri (exjefe de Estado de Argentina) que consistía en "anular" a la nación caribeña y reclamar "su expulsión" de todos los foros internacionales."Ese abordaje no dio resultado, porque lo único que hizo fue profundizar la crisis social y política que tiene Venezuela. Ahora hay un abordaje distinto. Queremos. Los países amigos de ese proceso debemos ser quienes vayamos evaluando los acuerdos que se van alcanzando", fundamentó Cafiero.Con respecto a eslas negociaciones, el canciller explicó que se trata de "una mesa de negociación entre venezolanos para que haya una salida política y que esté acompañada por una flexibilización de las sanciones económicas" que padece ese país.