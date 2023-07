"La herida se profundiza cada día sin justicia", dijo el titular de la AMIA

A las 9.53, hora hora exacta en que se produjo la voladura del edificio de la mutual judía de Pasteur 633, se hizo sonar una sirena / Foto: Leo Vaca

La Agrupación Memoria Activa también convocó a su tradicional acto en Plaza Lavalle, y consideró que hay "un Estado culpable por falta de justicia y por no proteger la vida" / Foto: Leo Vaca

El presidente de la, Amos Linetzky, afirmó este martes que, durante el acto en el que esta mañana se renovaba el pedido de justicia al cumplirse 29 años del atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires, que provocó 85 muertos y más de 300 heridos., se preguntó Linetzky en el acto que se realiza frente a la sede reconstruida de la calle Pasteur, en el que se refirió a la "vergonzosa impunidad" que rodea el hecho "sin un solo responsable", lo que causa una "sensación de impotencia y desamparo".El acto comenzó a las 9.30 bajo el lemay, como todos los años desde el ataque terrorista, a las 9.53, hora hora exacta en que se produjo la voladura del edificio de la mutual judía de Pasteur 633, se hizo sonar una sirena.En su discurso, el titular de la AMIA denunció que "el juzgado a cargo de una de las causas más grandes de la Argentina continúa vacante" y exigió asimismo el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman.Entre las presencias políticas, participan del acto los precandidatos aEn tanto, desde su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia,, sostuvo que "mantener viva la memoria y volver a exigir verdad y justicia es fundamental para que no vuelva a repetirse este tipo de atentados terroristas".En su convocatoria previa, Linetzky había señalado que, "cuando la justicia es lenta e ineficiente, la impunidad se acrecienta cada día que pasa y es inadmisible convivir con ella".En ese marco, añadió: "Volveremos a estar presentes frente al lugar que se intentó destruir, para manifestar, públicamente, que no nos han vencido, y que exigir justicia y castigo a los culpables es un imperativo ético al que no renunciaremos".Asimismo, convocó, instó el titular de la entidad."Seguiremos exhortando a que se redoblen todos los esfuerzos necesarios, para que la masacre contra la AMIA no quede impune, y para que los familiares de las personas que fueron asesinadas puedan, entonces, atenuar en parte su dolor", concluyó Linetzky.Por su parte, latambién convocó a su tradicional acto en Plaza Lavalle, y consideró que hay "un Estado culpable por falta de justicia y por no proteger la vida"..