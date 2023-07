La Aduana evitó el contrabando de medicamentos valuados en más de tres millones de pesos

Foto: prensa

Una carga sospechosa

Foto: archivo

Viagra y analgésicos

Foto: Twitter

La Dirección General de Aduanas (DGA) evitó el contrabando de medicamentos valuados en un total de $ 3.000.000, en diversos operativos de control en las provincias de Formosa, Córdoba y Entre Ríos.Desde la Aduana reportaron que secuestraron mercadería valuada en $2.190.472 de una mujer que intentó cruzar hacia su país de origen con 36.952 comprimidos de distintas drogas, entre las cuales había 3.000 pastillas de clonazepam.El control tuvo lugar en la Pasarela La Fraternidad, que conecta Clorinda con Nanawa, Paraguay., señalaron, y precisaron que “la mujer exclamó, nerviosa, que la maniobra se amparaba en el Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo, cuando esto no es así: la normativa establece que para ello los medicamentos transportados deben responder a un tratamiento personal, y justamente, teniendo en cuenta la cantidad de comprimidos que portaba, se presume que el movimiento tenía fines comerciales”, explicaron.Asimismo, detectaron en el Aeropuerto Internacional de Córdoba gracias al escáner aduanero a una mujer que intentó importar desde Brasil irregularmente productos de medicina alternativa sin la autorización de la Anmat.Desde la Aduana relataron que se trató de un control de rutina donde agentes de la Aduana detectaron una carga sospechosa en el equipaje de una mujer que volvía de San Pablo, Brasil.“A través de un control no intrusivo con el escáner aduanero el personal identificó bultos que le llamaron la atención y procedió a la apertura de la valija. En efecto, había insumos médicos no declarados:, de ahí que la cantidad de productos hallados permite presumir que estaban siendo importados con fines comerciales”, indicaron.La mercadería tampoco contaba con la debida certificación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), por lo cual calificaba como prohibida.Por otro lado, un control de tránsito internacional descubrió que un hombre quería cruzar a Uruguay con medicamentos sin declarar.En este caso, en el marco de inspecciones habituales en el Puente Internacional "Libertador General San Martin", que une Gualeguaychú con Fray Bentos, agentes aduaneros descubrieron que un ciudadano argentino intentaba cruzar hacia Uruguay con medicamentos sin declarar.Se trataba de 637 cajas de medicamentos entre los que había“La maniobra es una transgresión al Régimen de Equipaje, contemplada en el artículo 979 del Código Aduanero, por lo cual el personal de la Aduana resolvió incautar la mercadería valuada en más de $200.000”, aseguraron desde la Aduana.