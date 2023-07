Para Rusia, Ucrania quiere utilizar el corredor de salida de granos "con fines militares"

El Kremlin acusó a Ucrania de utilizar "con fines militares" el corredor del mar Negro. / Foto: AFP

Barco militar sobre el canal del Mar Negro. / Foto: AFP

El Kremlin acusó este martes a Ucrania de utilizar "con fines militares" el corredor del mar Negro destinado a la exportación de granos, horas después de que Rusia se retirara de un acuerdo que permitía el paso seguro de cargueros con esa preciada mercancía destinada a mitigar el hambre en gran parte del mundo., afirmó a los periodistas el portavoz de la presidencia rusa,, frente a innumerables críticas que se hicieron en todo el mundo por la decisión de Moscú de no prorrogar el acuerdo para la salida de granos ucranianos y fertilizantes rusos, que según la ONU y autoridades de distintos países causará un enorme daño a la provisión de alimentos, sobre todo en naciones pobres.Además, advirtió que continuar con las exportaciones de granos ucranianos por el mar Negro, una idea propuesta por Kiev, plantearía "algunos riesgos" en términos de seguridad., recalcando que si "se prepara algo sin Rusia, se deben tener en cuenta esos riesgos".Rusia rechazó el pasado lunes renovar el acuerdo de exportación de granos alegando que no se estaba cumpliendo la parte que garantizaba las exportaciones de sus alimentos y fertilizantes.Este martes,que, según él, no permitieron que se respetaran las condiciones del acuerdo relativas a Rusia."No es culpa de (António) Guterres", precisó el portavoz, refiriéndose al secretario general de Naciones Unidas, reseñó la agencia de noticias AFP .Aún así,Esta propuesta se discutirá, dijo, durante la cumbre Rusia-África que se celebrará a fines de este mes en San Petersburgo.