Cayó un ascensor en un geriátrico de Almagro y hay dos mujeres heridas

Los bomberos y el SAME protagonizaron un operativo de asistencia en el geriátrico de Almagro. Foto: Daniel Dabove

Un descenso controlado

Un ascensor cayó este martes desde un sexto pisoen el interior, de las cuales una mujer de 88 años y una empleada de la institución tuvieron que ser trasladadas al hospital Durand afectadas por luxación de tobillo y traumatismo cervical, informaron fuentes sanitarias y policiales.El hecho ocurrió en la residencia para adultos mayores Castro Senior Apart, ubicada en Castro Barros 90.Se trata de, en el cual un ascensor "pasó el límite de la base de planta baja, con seis personas en el interior, que fueron liberadas por Bomberos de la Ciudad", según se indicó en el parte policial.Personal de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad, que se encontraba de prevención en la zona, convocó al SAME, que se trasladó para asistir a los involucrados.Dos mujeres fueron trasladas por el SAME al hospital Durand, "unade tobillo", se precisó en el parte."Cedió un ascensor desde un sexto piso. Por suerte fue un descenso controlado porque se abrieron los frenos", indicó el director general del SAME, Alberto Crescenti, en declaraciones al canal de televisión C5N."Eso posibilitó que solo una empleada de la institución sufra un traumatismo cervical con traumatismo de miembro inferior ytibio maleolar de miembro inferior izquierdo", detalló Crescenti.Además, el titular del SAME agregó que revisaron al resto de las personas que viajaban en el ascensor y que se encuentran bien."Los bomberos trabajaron y nosotros. Pero, por suerte, no hay que lamentar ninguna víctima", aseguró Crescenti.En el lugar continuaba trabajando personal de Bomberos realizando una revisión en la sala de máquinas de los ascensores.