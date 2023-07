Combaten incendios forestales cerca de Atenas y hay más de 200 evacuados en Suiza

Más de 200 evacuados en Suiza por un importante incendio forestal



Más de 200 personas fueron evacuadas en los Alpes suizos a causa de un importante incendio forestal contra el que fueron desplegados más de 150 bomberos, anunciaron este martes las autoridades locales.



El incendio comenzó el lunes en un bosque cercano a la comuna de Bitsch, en el sur de Suiza. "Rápidamente se puso en marcha un importante sistema de intervención. Todavía estamos luchando contra el incendio, que se propaga rápidamente", declaró la policía del cantón del Valais en un comunicado.



El dispositivo local de bomberos fue reforzado con helicópteros civiles y militares, consignó la agencia de noticias AFP. "Unos 150 bomberos luchan actualmente sin descanso contra el incendio que, de momento, todavía no fue controlado", indicó la policía.



Cuatro pequeñas aldeas fueron evacuadas. Según la cadena de televisión pública RTS, que citó a la policía del Valais, 205 personas fueron evacuadas. La mayoría se refugiaron en casas de familiares o amigos, en tanto no se notificaron víctimas ni daños en viviendas.



La policía explicó que abrió una investigación para esclarecer las causas del incendio.



Según los bomberos, se necesitarán varios días o incluso semanas para controlar el fuego. El jefe de los bomberos locales, Mario Schaller, indicó que unas 100 hectáreas de bosque ardieron, informó la agencia suiza de noticias ATS. "No descansaremos hasta que el humo no haya desaparecido", declaró, subrayando que el viento suele ser más fuerte por la tarde en el valle.