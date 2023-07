Lasso: "Preferí gobernar seis meses en el purgatorio antes que dos años en el infierno"

Foto: AFP

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, explicó este lunes que decidió la “muerte cruzada” que obligó a llamar a elecciones porque prefirió “gobernar seis meses en el purgatorio antes que dos años en el infierno”, por las trabas que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) le ponía a su gestión.afirmó.Fue en referencia a la decisión de su partido de no presentarse en los comicios del 20 de agosto, cuando se elegirá a quien completará su mandato hasta mayo de 2025.Desde Bruselas, donde participa de la cumbre UE-Celac,argumentó.Como se trata de la primera vez que un mandatario aplica la llamada “muerte cruzada” desde la Constitución de 2008, Lasso señaló que “de alguna manera se está haciendo camino al andar”, aunque rechazó de plano que su decreto apuntara a evitar ser destituido por la AN.evaluó, citado por el diario digital Primicias.Afirmó que tiene “la conciencia en paz” y que no le preocupa que su partido o él puedan sufrir represalias si Revolución Ciudadana -el partido que orienta el expresidente Rafael Correa- gana en agosto., dijo.Adelantó, finalmente, que a mediados de agosto hará “la presentación de los resultados” de su gestión.