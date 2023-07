Cruz Azul, primer rival de Inter de Messi, llega al partido en conflicto con la prensa

Foto: Twitter @Cruzazul.

EXPLOTA RICARDO FERRETI!!



El tuca se violento al ser cuestionado si es verdad que no siempre va a los entrenamientos de Cruz Azulpic.twitter.com/ab4AxeRXjR — Mundo Cementero (@MundoCementero) July 17, 2023

Cruz Azul, rival mexicano este viernes del Inter Miami de Lionel Messi,por supuestas declaraciones de futbolistas, filtradas a la prensa.disparó Ferretti en conferencia de prensa.Luego de tres fechas en el torneo Apertura de la Liga Mexicana (MX),0-2 con Atlas, 0-2 con Toluca y 1-2 con Juarez, el viernes pasado.Un periodista de la cadena televisiva TUDN mencionó una supuesta “ausencia” del entrenador brasileño, nacionalizado mexicano, a las prácticas del equipo durante la última semana.avisó el ex seleccionador mexicano en tres ocasiones."Como hombre me tengo que hacer respetar y no permito lo que andan diciendo. Sos un mentiroso y me estás difamando. En otros países lo que ustedes hacen es motivo de una demanda", apuntó contra un representante de un medio gráfico.Bajo este "calvario" futbolístico, el equipo de la capital mexicana se medirá con Inter Miami, este viernes a las 21 en Fort Lauderdale, en lo que será el comienzo de la denominada Leagues Cup.