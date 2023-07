Kicillof: "Tomaron deuda a lo pavote y no hicieron nada por la provincia"

El gobernador Axel Kicillof inauguró una obra hídrica en el partido de Pilar. VER VIDEO

Foto: Prensa Provincia de Buenos Aires.

Foto: Prensa Provincia de Buenos Aires.

Foto: Prensa Provincia de Buenos Aires.

Foto: Prensa Provincia de Buenos Aires.

El gobernador bonaerense,, recordó este lunes que en el gobierno macrista "tomaron deuda a lo pavote, no hicieron nada, pero nada, por la provincia" y actualmente "se llenan la boca con discursos hermosos armados por consultores".Así se expresó el mandatario, en el partido de Pilar."No hay momento más feliz para alguien que se dedica a la política, la militancia y la gestión que acompañar a esta familias y te digan que les transformaste la vida, que las ayudaste a tener un hogar más digno. La política dicen que es para transformar y donde estamos parados había una zanja infecta, con ratas, con contaminación", graficó Kicillof.Remarcó que "no hay mejor privilegio que poder sentirse parte de un pueblo que crece y se está transformando, gracias a este intendente (Federico Achával), a su dirigencia, a su militancia"."Estamos adelante de una elección donde quienes gobernaron hace poquito la provincia hicieron muy poco y algunos dicen 'los criticás porque hicieron poco', pero me hubiera gustado que el gobierno de derecha neoliberal que nos precedió hiciera algo, hoy tendríamos menos dificultades, menos tarea", apuntó.Aclaró que "no vamos a ser de los que critican a los que hacen.y se llenan la boca de discursos hermosos armados por consultores"."Tomaron deuda a lo pavote; recursos había pero se usaron para otros fines y cuestiones. Obras como estas se financiaron con recursos de la provincia y lo tuvimos que hacer así porque en la etapa pasada habían conseguido créditos internacionales, 2.400 millones de dólares para hacer obras grandes y", precisó.Kicillof enfatizó que "por eso decía que hay objetivos distintos, miradas distintas, sensibilidades distintas, ideas distintas y hay falta de capacidad a veces. Se enojan cuando digo esto, pero. Se podían haber hecho obras pero ni se tomaron el trabajo de ver qué había que hacer en la provincia".Reconoció que en el conurbano bonaerense "hace falta asfalto, escuelas, hospitales, comisarías, instalaciones deportivas, muchas cosas. y a veces venimos corriendo de atrás. De 100 mil cuadras sin asfaltar, de barro cuando llovía que teníamos cuando asumimos, hay 12 mil cuadras asfaltadas que antes no había".Recordó que para Pilar "en dos años, porque dos fueron de pandemia, se hicieron 20 escuelas, 3 hospitales que cambian por completo el sistema de salud y 6 clubes deportivos"."Hoy en redes sociales. Es cierto que aquel que tiene la billetera gorda, el que tiene ingresos, si quiere ir a pileta, a un club o tener pavimento, escuela, puede, pero es un puñado pequeño del pueblo", aclaró.Kicillof afirmó que "lo que está escrito en la Constitución Nacional no está escrito en barro sino en piedra, y dice que hay derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna".Recordó que "estamos a pocos días de las elecciones, donde vamos a tener que decidir nuestro destino" y precisó que "en Pilar no se puede hacer otra cosa que votar a este hombre (Achával) como intendente para que gobierne cuatro años más".. Vamos a trabajar incansablemente por aquellos que necesitan su escuela, su hospital, su asfalto, su computadora, para aquellos que quieren tener derecho al futuro", concluyó.