Piden que Martín Del Rio vaya a juicio por jurados por el doble crimen de sus padres

La detención de Martín Del Río por el crimen de sus padres. /Foto: Gustavo Amarelle.

La reconstrucción del crimen

La cada donde ocurrió el crimen y se simuló un robo.

El equipo de fiscales que investiga el, cometido en agosto pasado en el partido bonaerense de Vicente López, solicitó este lunes que, acusado de ser el autor de un doble homicidio cuádruplemente agravado, informaron fuentes judiciales.En un escrito de 100 fojas firmado por los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, se requirió al juez Ricardo Costa, a cargo del juzgado de Garantías 1 de San Isidro, que, como acusado de ser autor del delito de "doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae" (es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso el robo), que prevé como única pena la prisión perpetua.Para los fiscales, ely sobre ello, mencionaron dos aspectos: por un lado, la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del edificio “Chateau Libertador” del barrio porteño de Núñez, que Del Río hijo nunca pudo concretar, y por el otro, que iban a descubrir los desmanejos financieros que había tenido en los negocios familiares.“Sin temor a equivocarnos, nos hallamos en condiciones de afirmar que esa mudanza no se iba a producir y que la creencia inducida a las víctimas, era producto del engaño propiciado por el aquí imputado. Engaño que adelantamos, es parte del designio criminal que como móvil resultó determinante”, escribieron los fiscales.“La mala administración de los bienes que emerge a partir de la cuantiosa cantidad de procesos judiciales que se abrieron, se trata del segundo (…) que de salir a la luz, también pondría en crisis el estándar de vida que venía llevando Martín del Rio y es lógico suponer que haya tenido incidencia en el móvil de su acción”, agregaron.Además,” que quedó grabado por las cámaras de seguridad llegando y alejándose de la escena del crimen por “la singular manera de caminar del causante”.Incluso, otra testigo amiga del imputado declaró que por ese problema motriz que tenía desde chico y por esa manera de caminar, a Del Río le pusieron el apodo de “Pato”.Respecto al arma homicida, u, al que solían ir los fines de semana sus padres, los fiscales opinaron que "el hallazgo del arma homicida en un lugar al que sólo tenían acceso personas de tal carácter, como Martín Del Rio, no hizo más que corroborar la hipótesis que se cierne sobre él".Según la investigación, el crimen ocurrió entre las 17.33 y las 18.30 del 24 de agosto del año pasado, cuando el denominado "caminante encapuchado" -luego individualizado en la acusación fiscal como Martín Del Río-, quedó grabado entrando y saliendo de la casa de sus padres, en la calle Melo 1101, del partido de Vicente López, en el norte del conurbano bonaerense.De acuerdo con la descripción de los hechos realizada por los fiscales,"Una vez dentro y aprovechando la relación cordial propia del vínculo familiar, mediante engaño, los hizo (a sus padres) descender hacia el sector del garaje y abordar su vehículo Mercedes Benz modelo E350 color gris", señalaron los fiscales en la requisitoria de elevación a juicio, a la que accedió Télam, en la cual detallaron que Alonso (72) se sentó en el asiento del acompañante y Del Río padre (75) en el asiento trasero."Así las cosas, actuando sobre seguro y dada la confianza depositada en él por sus progenitores, quienes se trataban de dos personas de avanzada edad y en el caso de su padre, con problemas de movilidad, se valió de toda la situación, es decir la falta de precaución y escasa posibilidad de actos de defensa, por lo que arremetió a su padre por la espalda, efectuándole tres disparos con una pistola calibre 9 milímetros, los cuales impactaron en la zona cervical derecha, intercostal izquierda y en el muslo izquierdo y concomitantemente con ello, le efectuó un disparo a su madre a una distancia de menos de 50 centímetros de la cabeza, cuyo proyectil ingresó por la zona superior a la ceja derecha generando la pérdida del globo ocular derecho, todo lo cual provocó la muerte inmediata de ambos", señalaron.Luego, según los fiscales,De acuerdo con la reconstrucción que lograron establecer los investigadores, tras regresar 30 cuadras caminando a la zona de Núñez, donde había dejado estacionado su camioneta Mercedes Benz con el celular, el próximo movimiento certificado de Del Rio hijo es que fue a un departamento del suegro, que él a veces usaba de oficina, en calle Arredondo 2.465 de Colegiales.Allí, se cree queLuego, se dirigió en su misma camioneta a otro departamento que había alquilado en el exclusivo edificio "Forum Alcorta" de calle Ramsay 2.055, en Belgrano, donde se quedó casi hasta las 22.Las cámaras de seguridad del barrio Barrancas del Lago del complejo de countries Nordelta de Tigre donde vivía, lo tomaron a las 23.07 solo y en su auto.Si bien siempre se creyó que era el momento de llegada a su casa, ahora se analiza si no salió de Nordelta nuevamente, luego de dejar a su esposa en su domicilio, y si existe la posibilidad de que haya burlado los controles de seguridad de los countries para no quedar formalmente registrado.