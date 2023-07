Mientras espera más resultados clínicos, Wanda Nara defendió su derecho a la intimidad

Wanda Nara pidió resguardar su intimidad. /Foto: redes.

La empresaria, conductora televisiva y mediática Wanda Nara confirmó este lunes a través de sus redes sociales queA su vez, la también influencer de 36 años, haciendo hincapié en que todavía no hay nada certero y que todo lo mantendrá en la intimidad de su familia."El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año.. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", escribió Nara en su Instagram."Como toda mamá -agregó-, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente,En ese sentido, la ganadora de un Martín Fierro por su aparición en "¿Quién es la máscara?", destacó la situación familiar por la que vela: "Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos. Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos".