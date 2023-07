Detuvieron a un comisario mayor de la bonaerense por el crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas

Las hermanas de Lucas Escalante expresaron confianza en que hallarán a su hermano

Las hermanas de Lucas Escalante, el joven desaparecido en diciembre pasado junto a su amigo Lautaro Morello, hallado asesinado en la localidad bonaerense de Guernica, aseguraron este lunes que, con la detención de un comisario mayor de la policía bonaerense, están "más esperanzadas" en poder encontrar a la víctima y reclamaron que se haga "justicia".



"La verdad es que ahora estamos esperanzados en saber la verdad. Esperamos que hablen, que nos digan dónde está Lucas Escalante", dijo a Télam Lorena Escalante, quien agregó que siguen "confiando" en la Justicia.



"Seguimos confiando en que de a poquito se va a hacer Justicia por Lautaro y por la desaparición de mi hermano, es algo que venimos pidiendo y solicitando desde el día uno. Pero bueno, sabemos que todo lleva tiempo y que todo tiene su curso", explicó la mujer.



Lorena Escalante se mostró "esperanzada" que la detención del comisario mayor Francisco Centurión, padre y tío de dos de los apresados por el caso, de "un poco de luz a la investigación, para poder saber dónde está Lucas".



"Seguimos de pie y hasta no saber dónde está Lucas y se haga Justicia por Lautaro, no vamos a parar, no nos vamos a rendir", finalizó la mujer.



Por su parte, Romina Escalante, otra de las hermana de Lucas, publicó un mensaje a través de las redes sociales en el que expresó su satisfacción por la detención del jefe policial.



"A casi 8 meses, ¡¡¡Francisco Alejandro Centurión detenido!!! Por privación de la libertad violenta y presunta muerte. No puedo ni hablar, los deseos se cumplen, este hijo de puta está preso. Te prometo mi Luquis que hoy sí voy a cantar el feliz cumpleaños y voy a soplar las velas pensando en saber dónde estás. Te amo y te extraño. ¡Yo quiero a mi hermano y hasta no saber dónde está no voy a tener paz!", dijo la hermana del joven desaparecido.