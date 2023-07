Parque Pereyra: un Foro de Nativas busca recuperar y restaurar el paisaje original

Un Foro de Nativas busca recuperar y restaurar el paisaje original. Foto: Eva Cabrera

"Se hizo una tarea de restauración y no hubo daño al patrimonio ya que las exóticas invasoras estaban avanzando en toda la biodiversidad con lo cual, además, no se rompió ni se alteró lo ambiental ni el patrimonio"

Incluye la plantación de más de 300 ceibos al costado del arroyo Pereyra. Foto: Eva Cabrera

"Lo importante es que el material genético de las especies nativas sea reconocido en su origen, y por eso creamos este laboratorio: para identificar el origen, la procedencia y la calidad genética"

En 2007, el Parque fue incorporado por la Unesco a la Red de Reservas de Biósfera de la Humanidad. Foto: Eva Cabrera

"Se hizo una tarea de restauración y no hubo daño al patrimonio ya que las exóticas invasoras estaban avanzando en toda la biodiversidad con lo cual, además, no se rompió ni se alteró lo ambiental ni el patrimonio"

Ya inauguraron El Camino de los Ceibos, que tuvo la semana pasada su primera visita educativa. Foto: Eva Cabrera

El Foro de Nativas busca satisfacer la demanda de los productores de la Reserva interesados en la protección del patrimonio natural. Foto: Eva Cabrera

La Reserva de Biósfera Parque Pereyra Iraola de La Plata,, una instancia novedosa que busca "recuperar parte del paisaje original de la región", y restaurar, mediante acciones, funciones "ecosistémicas pérdidas", asociadas "a su biodiversidad y el ciclado de nutrientes"., en el que hasta ahora sólo había vegetación invasora, para que sea recorrido en visitas guiadas por estudiantes de colegios,"Tras hacerse un informe técnico avalado por profesionales, se definió un circuito alrededor del arroyo que hasta ahora estaba invadido totalmente por flora exótica invasora, y por eso se decidió intervenir 100 metros con nativas de la región", dijo a Télam Emiliano Cocciufo, director provincial de Innovación Productiva, Extensión y Transferencia Tecnológica del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense., previo a un relevamiento del terreno y evaluación sobre las especies de la región, tuvo la semana pasada su primera visita educativa.Así, el sendero producto de una inicial acción del Foro,, con una superficie total de 10.248 hectáreas, equivalente a poco más de la mitad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un invaluable patrimonio natural, histórico y cultural.La Reserva comprende los partidos de Berazategui, Florencio Varela, Ensenada y La Plata, y se extiende desde la Rotonda de Alpargatas hasta Villa Elisa, y desde el Río de La Plata hasta la Ruta Provincial 36."Respetamos toda la institucionalidad que se fue creando, recién en 2021 aparece el Comité de Gestión, era una deuda que se tenía y que venía pidiendo la Unesco. Ese Comité dio lugar al Foro",Compuesto por los ministerios de Ambiente, de Seguridad y de Desarrollo Agrario, pero también abierto a la ciudadanía con participación de ambientalistas y scouts,Si bien se destaca por su "participación e interacción" ciudadana,Romero comentó que, además de la función educativa,Por eso,que distribuirá en lugares estratégicos dentro de la Reserva, ya que la idea es plantar -en esta fase- un total de 2 mil ejemplares nativos.Cocciufo aclaró que no plantarán "cualquier nativa, por ejemplo, lapachos o jacarandá son de otros lugares. Pondremos nativas de esta región producidas por nuestros propios viveros de la provincia para generar espacios de biodiversidad nueva", dijo el ingeniero agrónomo.propias de la ecoregión pampeana con una reminiscencia de Delta.En relación a esta intervención,"Se hizo una tarea de restauración y no hubo daño al patrimonio ya que las exóticas invasoras estaban avanzando en toda la biodiversidad con lo cual, además, no se rompió ni se alteró lo ambiental ni el patrimonio", aseguró Feipeler.Las especies nativas que se plantaron fueron donadas y provienen del Vivero del Talar, ubicado en la Estancia San Juan y de la Estación Forestal Darwin, ambos ubicados dentro del territorio de la Reserva de Biosfera Parque Pereyra y son una referencia de producción forestal en toda la provincia.Desde el Comité destacaron, abastecerá al sector productivo que podrá usar estas especies como cortina para favorecer el suelo, y como semillero."Hay poca capacidad de producir semilla para entregar. Es poco lo que hay de semilla, todos queremos hacer nativas, pero nadie tiene, y acá estamos generando un lugar en el que crezcan nativas para poder recolectar sus semillas", dijo Cocciufo.En esa línea,"Lo importante es que el material genético de las especies nativas sea reconocido en su origen, y por eso creamos este laboratorio: para identificar el origen, la procedencia y la calidad genética, la capacidad que tiene esa semilla para prosperar","Lo que no sucede dentro del país a nivel general es la identificación de áreas específicas para la cosecha de semillas de especies nativas. Estamos ahora en el parque Pereyra tratando de generar esa primera área productora de semillas de especie nativa de la provincia", concluyó.