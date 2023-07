Dalila Ippólito, la joya de Villa Lugano que brilla en Italia

La mediocampistaes uno de los grandes valores del seleccionado argentino, nacida en Villa Lugano y criada en los potreros del barrio, que ahora brilla eny tendrá su segundo Mundial en Nueva Zelanda y Australia con apenas 21 años., dijo, presidente del club Jóvenes Deportistas de Lugano, donde ella comenzó a formarse."Acá tratamos a las chicas con el mismo respeto que en el fútbol masculino.y creemos que los homenajes hay que hacerlos en vida. Festejamos mucho cuando se dio su pase al fútbol italiano. Es un honor que lleve su nombre. Es un incentivo para todas las chicas y un reconocimiento a todas ellas", continuó el directivo en diálogo con Télam.El estadio cerrado del club, donde ella jugaba, lleva su nombre desde hace unos años porque creyeron que lo "justo" era hacerle el homenaje y así "motivar" a otras jugadoras.Su recorrido hasta llegar al fútbol de Italia fue arduo porque, como sucede a veces en la actualidad, no le permitían jugar en algunas competiciones por ser mujer e inició su camino en Liga CAFI (Campeonato Amistad de Fútbol Infantil) cuando tenía siete luego de que su papá y su mamá la lleven al club.comentó."Es una persona muy humilde. Es afectiva y se mantiene vinculada con el barrio y con el club. Mantiene una enorme humildad, nunca perdió.. Estamos felices que sea un patrimonio del barrio", realzó.La primera oportunidad de ser representante del país llegó a los 13 años, de la mano del exseleccionador, quien prestó atención a su talento y también fue importante para su arribo a la UAI Urquiza en 2019-2020."Ella es una abanderada de nuestra institución.. Nos sentimos orgullosos no sólo por lo futbolístico, sino por la persona que hoy es, que es el principal valor que tenemos nosotros", cerró.Ippólito es una de las mejores exponentes del crecimiento que tuvo el fútbol femenino en Argentina y es por eso que se convirtió en la primera jugadora en dar el gran salto al pasar aen medio de un año traumático como el 2020, con la pandemia de coronavirus en pleno desarrollo, y con apenas 18."Un nuevo talento enriquece la plantilla de la Juventus: Dalila Ippolito, clase 2002, desde hoy es una jugadora bianconera. Primera argentina de la historia del club, vestirá la camiseta número 5", expresaron las redes sociales del club de Turín, junto a fotos y videos ilustrando su gran felicidad.Si bien le costó hacer pie en el Viejo Continente luego de sus pasos previos pory laen Argentina, nunca bajó los brazos y trató de conseguir minutos en la cesión a, uno de los recién ascendidos a la Primera División italiana.Justamente, en este club tuvo su revancha con 19 partidos y dos goles: uno al Napoli y otro al dueño de su pase, la 'Juve'. Y no sólo el objetivo se logró a nivel personal, sino que también lo hizo a nivel colectivo porque se mantuvieron en la elite.Todo esto, la falta de rodaje en Juventus, la llevó a rescindir su contrato y a calzarse la camiseta de, con el objetivo de ser una de las 23 convocadas y poder sumar una nueva presencia mundialista, algo que consiguió finalmente.Sus orígenes en Villa Lugano, barrio al cual hace referencia cada vez que tiene la oportunidad y donde goza de un, son los mismos, por ejemplo, que el del arquero(Estudiantes de La Plata).De hecho, hace poco el exarquero de la Selección masculina dijo: "Todos me hablaban sobre ella cuando estaba en Italia y me decían que era una fenómena. Hoy se ve, llegó a la Juventus y al Parma, juega en la Selección Argentina y tiene 21 años"."Se la ve distinta a todas. Ojalá pueda seguir haciendo una gran carrera", elogió en el sitio Goal.comAndújar fue parte de la ceremonia virtual celebrada en el 2020 cuando se bautizó con el nombre de Ippólito al estadio cerrado de Jóvenes Deportistas de Lugano.En consecuencia, Ippólito, que conoce a Italia como pocas, tendrá la chance de demostrarlo en el debut mundialista del lunes 24 de julio a las 3.00 de Argentina.