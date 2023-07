La Asamblea por los DDHH rechazó la acusación contra el abogado Alberto Nallar en Jujuy

Alberto Nallar, defensor de derechos humanos, fue detenido en Jujuy. / Imagen TV.

Protestas contra la represión en Jujuy en Mar del Plata / Foto: Diego Izquierdo

El copresidente de la(APDH), Guillermo Torremare, calificó este lunes como “sencillamente absurda” la acusación por el delito de sedición que pesa sobre el abogado Alberto Nallar, detenido el último jueves en Jujuy en el marco de los operativos policiales dispuestos por el gobierno de Gerardo Morales para erradicar las protestas contra la reforma de la Constitución de esa provincia.señaló el titular del organismo esta mañana en diálogo con Télam Radio.Para Torremare, el Estado jujeño estáy “está sometiendo” a Alberto Nallar a una situación “totalmente injusta”.“Nallar no ha cometido delito alguno, la acusación que se le hace por el delito de sedición es sencillamente absurda”, explicó sobre la situación del abogado jujeño a quien le dictaron prisión domiciliaria por 20 días tras ser detenido el jueves pasado.En este sentido, consideró queal abogado defensor de DDHH tiene dos propósitos: “uno, castigarlo por ser defensor legal de quienes están reclamando y segundo, y esto no es menor, amedrentar a todas y todos quienes levanten una voz disidente contra el gobierno jujeño”.Por otra parte, Torremare contó que desde la APDH presentaron unAgregó que los derechos humanos en la provinciaConsignó que desde el organismo que él preside se está "a la espera de la resolución judicial de ese hábeas corpus" presentado e insistió con que el Poder Judicial de Jujuy “no es independiente del Gobierno como debiera hacerlo”.“Esto no nos hace ser optimistas, pero igualmente seguiremos planteando el tema de todas las maneras posibles”, concluyó Guillermo Torremare, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.El pedido de inmediata liberación del abogado Nallar por parte de la APDH y el reclamo por todos los detenidos y detenidas en Jujuy se sumaron a varias presentaciones ya realizadas con el mismo objetivo por parte de grupos de abogados jujeños,, entre otros.