Llega “Pancho Villa”, la serie sobre el hombre detrás del héroe revolucionario

Foto: prensa

“La serie es justa, porque lo puso tal cual era con sus pensamientos y sus principios, pero también sus errores. Creo que la serie ‘Pancho Villa’ le hace honor a su nombre”

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

“Pancho Villa”, serie biográfica que recorre la vida del ícono popular y líder revolucionario, se estrena este miércoles a través de la plataforma Star+ con una trama que propone, desde sus inicios en el bandidaje durante la adolescencia hasta convertirse en una fuerza decisiva de la Revolución Mexicana.“La serie es justa, porque lo puso tal cual era con sus pensamientos y sus principios, pero también sus errores. Creo que la serie ‘Pancho Villa’ le hace honor a su nombre”, prometió en charla con Télam el actor mexicano Jorge A. Jiménez, encargado de ponerle el cuerpo a esta versión audiovisual del héroe.Compuesta por diez episodios, escrita por Enrique Rentería y Rafa Lara, con dirección de este último y realización de BTF Media, “Pancho Villa” busca recuperarde un hombre que se volvió leyenda.Nacido en la pobreza como Doroteo Arango en una hacienda de Durango en junio de 1878, Pancho Villa es una figura sobre la que. Estas últimas especialmente producto de un sesgo “antivillista” de numerosos artículos historiográficos que minimizan o niegan sus aportes positivos y lo pintan como un hombre de características brutales.Rodada en locaciones del estado de Jalisco, la serie se remonta a sus orígenes en un pequeño poblado, su fuga de la policía rural tras dispararle a un hacendado, sus duros años de formación como bandolero y su conversión en caudillo contra el orden dictatorial.El relato repasa su participación en batallas fundamentales para el triunfo de la Revolución Mexicana, como la toma de Ciudad Juárez, Torreón y Zacatecas, así como la derrota del dictador Porfirio Díaz, su alianza con quien luego sería presidente, Venustiano Carranza, su paso breve por la gobernación de Chihuahua y su trágica muerte en una emboscada en 1923., adelantó a esta agencia Jiménez, quien tras papeles de menor peso en series para el streaming como “Narcos”, “Narcos: México”, “Historia de un crimen: Colosio” o “S.O.Z. Soldados o Zombies”, gozó en este caso de una de esas oportunidades que un intérprete no puede rechazar.-Justo eso: como actor personalmente creo que es de esas oportunidades que llegan muy pocas veces, o no llegan. Entonces yo feliz de reencarnar a Pancho Villa, por lo que fue, por lo que significó y significa en nuestro México.-Conocía lo que regularmente puede conocer un mexicano promedio, pero una vez entrando a estudiar, a leerlo, que la verdad nunca había leído a fondo sobre su vida, con toda la información que se nos dio de los escritores, la verdad que fui descubriendo las capas de la persona en sí. Para mí fue muy interesante encontrar cosas que desconocía, y lo bueno es que las vamos a ver en la serie.-Una cosa es lo que nos dieron de información, un trabajo espectacular de los escritores, del director. Pero se queda ahí, entonces como actor lo que tuve que hacer para darle vida al cuerpo de Pancho Villa fue que me puse a ver todas las fotografías posibles, todo lo que encontré de él lo recorté, hice una carpeta con todas e iba tratando de identificar qué significaba cada una: “aquí él está escuchando”, “aquí está dando una orden”, “aquí está pensando”, y lo que ves en las fotos es cómo va cambiando su rostro, sus posturas, en una lo ves muy relajado, en otras ya ves a este hombre con esa fuerza, con ese poder. Lo que hice fue ir implementándolo a mi cuerpo, a los movimientos según las escenas que iba desarrollando.-Fíjate que eso es lo interesante de la serie, porque no pintan a Pancho Villa como lo hemos visto en otros proyectos, el héroe, el hombre fuerte, el líder, que lo fue, pero eso es lo que nos mostraron, lo que conocemos de él. Acá vemos el otro lado: tanto el lado humilde, el sentimental, el débil también, como el oscuro, el lado malo que lógicamente todas las personas tenemos en un abanico de capas. No dejamos nada a la imaginación, vamos a ver tal cual lo que es una persona con sus defectos y sus virtudes-Porque de alguna manera nos muestra lo que es un líder nato y un líder que quiere hacer un cambio para su pueblo, esa persona que busca justicia e igualdad. Con un liderazgo de conciencia, aun con sus defectos, sus errores. Pienso que sigue siendo muy importante para estos tiempos.-Es muy interesante ver cómo una persona, lógicamente apoyado por muchos más, fue capaz de darle esta revolución y esta oportunidad a todo un país. Considero que es muy bueno salirnos de lo mismo, salirnos de ese lado (de la trama narco). Aparte la historia de nuestro México está llena de muchas cosas más, no es simplemente el lado malo o el lado de las batallas.