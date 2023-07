El peronismo de Santa Fe reagrupa filas con vistas a las elecciones generales

Marcelo Lewandowski, quien se impuso en la PASO del peronismo, se reunirá con los otros precandidatos del oficialismo / Foto: TW.

"Sé que es difícil, pero los peronistas nunca nos rendimos" Ricardo Olivera, presidente del PJ Santa de Fe

El peronismo santafesino buscará garantizar que los votos del territorio "se transfieran para arriba" en los comicios de setiembre / Foto: Sebastián Granata.

Propuestas claras

PASO Computadas el 98,69% de las mesas, el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe obtuvo 952.441 votos, lo que representa el 58,5% del total, en tanto el Frente Juntos Avancemos logró 421.883 sufragios, el 25,9%.

El peronismo de Santa Fe iniciará el martes el camino a las elecciones generales del 10 de septiembre con una reunión en la sede partidaria de la capital provincial entre el senador Marcelo Lewandowski, triunfador en las PASO, y sus exadversarios,Así lo indicó este lunes el presidente del PJ provincial, Ricardo Olivera, quien anticipó que Lewandowski se reunirá con los precandidatos Marcos Cleri (La Cámpora), Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Leandro Busatto (Corriente Nacional de la Militancia).Del encuentro podría participar el gobernador Omar Perotti,, antes de partir el miércoles hacia la India encabezando una misión que buscará profundizar la cooperación entre la provincia y el país asiático en materia científica, tecnológica y académica."Mañana a las 10 estamos haciendo una reunión con Marcelo y los otros tres precandidatos en nuestra sede partidaria", informó Olivera en una entrevista con Télam.El dirigente del justicialismo añadió que, a la vez que propuso que se sumen los candidatos a diputados provinciales y senadores departamentales que surgieron de las PASO.Al hacer una evaluación de los comicios, Olivera consideró que el peronismo provincial "no logró transferir los votos de los dirigentes locales a Marcelo Lewandowski", pues "hubo referentes territorialesque la fórmula de gobernador y vice".Al analizar las posibles causas, señaló que el PJ inició demasiado tarde la campaña de las PASO y puso el acento en las propuestas."Nos quedamos cortos con la campaña, arrancamos tarde. (Maximiliano) Pullaro hace tres años que definió ser candidato y se puso a laburar en el territorio, y", opinó.Además, asumió como autocrítica que el frente Juntos Avancemos no tuvo "propuestas claras", en lo que calificó de "campaña muy pobre" que hace que el peronismo esté "pagando las consecuencias"."Nosotros le vamos a poner el pecho a la situación.. Sé que es difícil, pero los peronistas nunca nos rendimos", añadió.Luego, consideró que el peronismo santafesino tiene que "garantizar que los votos que sacaron muchos en el territorio se transfieran para arriba, y además mejorar las propuestas y el contenido de la campaña porque no podemos seguir diciendo lo que decíamos hace dos años".