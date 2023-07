Massa pidió una "oportunidad" a quienes "perdieron la confianza"

Foto: TW

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, pidió este lunes un acompañamiento del electorado en los comicios de este año y una "" a quienes, con la garantía de que el frente gobernante está dispuesto a"A los que nos perdieron la confianza, que nos vuelvan a dar la oportunidad. Estamos dispuestos a trabajar juntos, a reconocer nuestros errores, a pedir disculpas pero sobre todas las cosas, a pelear por nuestra patria", expresó Massa en Paraná (Entre Ríos), donde inauguró un barrio de 500 viviendas, cuya construcción había quedado paralizada entre 2015 y 2019 y que finalmente el actual gobierno reactivó con financiamiento del gobierno provincial (33%) y nacional (66%).Las casas, ubicadas entre las calles Juan Báez y Selva de Montiel de la zona sur de la capital entrerriana, se construyeron de manera no tradicional, cuentan con termotanque solar y tendrán próximamente pavimento, desagües y una planta de tratamiento cloacal."Así como tenemos que mejorar nuestras condiciones en las grandes ciudades", también hay que, expresó Massa en su discurso.Además, si bien reconoció que la ciudadanía debió atravesar "momentos difíciles" pidió confianza porque "el talento de nuestra gente, la riqueza de la tierra, nuestra energía y recursos minerales" permitirán "dejar un mejor país a nuestros hijos".En ese marco, el ministro nacional destacó a Entre Ríos como una provincia "Los derechos al trabajo, al acceso a la vivienda y a la educación "son igualadores sociales", advirtió Massa y remarcó que esos derechos tienen vigencia "para toda la vida y y explican cuál es el rol del Estado a la hora de construir igualdad de oportunidades y no correrse"., completó.El precandidato presidencial recordó que cuando irrumpió la gripe aviar y la sequía en el país -calificada como la peor de los últimos 60 años- el Estado nacional llegó "con $4.800 millones para sostener las cadenas productivas".Por otra parte, el ministro manifestó que "preocupa a todos que el lugar donde vivamos sea sustentable para que las nuevas generaciones no sufran" y recordó que el Gobierno del expresidente Mauricio Macri "prometió en 2016 y no cumplieron" la construcción de una planta de tratamientos cloacales", que ahora "sí se va a construir"."Cuidar el medioambiente -dijo- es cuidar el lugar donde vivimos para dejarle un futuro mejor a nuestros hijos; un país maravilloso que necesita que pongamos en diálogo y con firmeza liderazgo para sacarlo definitivamente adelante", reflexionó.Además, insistió:El gobernador Gustavo Bordet señaló que entre 2015 y 2019 "se paralizaron todos los programas de vivienda" y, por eso, inició un programa con fondos provinciales, aunque "se necesitaba un plan con una escala mayor para achicar la brecha de déficit habitacional"Hoy los que profetizan y dan clases de cómo resolver problemas, son los mismos que no quisieron ni pudieron hacer lo que vienen a prometer", apuntó el mandatario provincial y aseveró que "el camino está marcado y hay que ir en ese sentido".