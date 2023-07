La historia de los refranes: "Dinero llama dinero"

Dinero llama a dinero

Es verdad, al dinero ni hay que llamarlo para que venga: se llama y viene solo, una vez que ya lo tenés a lo grande, claro… ¿Qué significa este refrán capicúa? Que para ganar di-ne-ro, se necesita invertir di-ne-ro… Pero a no asustarse, “adinerados”:“Poderoso caballero es Don Dinero, y pues que al pobre le entierra, y hace propio al forastero, poderoso caballero es don Dinero”… ¡Grande, Francisco de Quevedo, tu frase tiene quinientos años y está cada día más joven y certera!... ¿Tenés guita? Tranqui, vas a tener más guita… ¿No tenés guita? Lo siento, jodete… ¡Y sí! El dinero es esa serpiente que te ata cuando lo tenés, o te asfixia si te falta… Te lo dice la vida, prestá atención: “A quien la fortuna empezó a hacer rico, le favorece regularmente en la misma especie, y las más veces… ¡sin merecerlo!... En el mundo de los negocios y de las inversiones -para mí, el planeta de enfrente- respetan esta máxima “Dinero llama dinero” al punto de reprobar a aquellos que pretenden enriquecerse sin arriesgar su capital… ¡Y sí! Si querés entrar en la timba, timbeá… En Escuelapedia.com se explica quepor virtud del cual a un golpe de fortuna suelen suceder otros varios…Están quienes dicen que no siempre “Dinero llama dinero”; cuando no se hacen las elecciones correctas, se puede estar llamando a muchos problemas, no al dinero en sí… Y agregan: “Si Dinero siempre llamara Dinero sería muy lógico que todas y cada una de las personas que han ganado la lotería tuvieran garantía de prosperidad de por vida. Y no es así. ¡Cuántas fortunas se han desperdiciado en un abrir y cerrar de ojos!”..., los chamacos de la orquesta Los Dementes están en el tema.