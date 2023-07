Demichelis: "Me sentía con capacidad para asumir el cargo"

Foto: Nacho Sánchez.

"Lo que que se vio en el campo es el fiel reflejo de lo que somos: el fervor, la sonrisa y todo el compromiso de los jugadores y la gente que trabaja en el Club".



"Nunca vamos a resignar lo que demanda esta historia, que es ser protagonistas en cada torneo y en todas las canchas. Vamos a buscar siempre, con diferentes formas a veces, pero como marca la historia de River".



Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Fernando Gens.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, consagrado campeón del fútbol argentino a meses de su llegada, recordó este lunes que se sintió "con capacidad de asumir el cargo" cuando la dirigencia le propuso reemplazar a Marcelo Gallardo, el DT más ganador de la historia del club.Novato en primera división, después de dirigir en las divisiones menores del Bayern Múnich de Alemania, Demichelis contó que nunca dudó de sus condiciones ni de asumir el desafío de tomar la posta del "Muñeco", quien dejó la vara alta con la conquista de 14 títulos.La pelota a veces entra y a veces sale", reflexionó el cordobés en una conferencia de prensa compartida con sus colaboradores en el predio River Camp.Demichelis definió comolo vivido en el estadio Monumental, donde fque asistieron al partido con Estudiantes de La Plata.En un regreso a las raíces, tras el primer título de su carrera como técnico, el ex defensor de River, Bayern Múnich y el seleccionado argentino agradeció a "Ramón Díaz, el Ingeniero (Manuel) Pellegrino y tantísimos entrenadores" de los que se impregnó para delinear su ideario futbolístico.Demichelis destacó como virtud del equipo la capacidad de "mutar" su esquema táctico para construir la campaña de campeón, que registró 57 puntos, 18 victorias, 3 empates, 4 derrotas, 45 goles a favor y 16 en contra en 25 fechas, con dos más para completar el calendario de la Liga., introdujo."En los primeros partidos empezamos con un 4-3-3 pero después nos fuimos acomodando a lo que dictaba el presente. Fuimos mutando y en la octava fecha en Junín (2-0 vs. Sarmiento) ganamos con autoridad y desde ahí los demás equipos entendieron que estábamos preparados", aseguró."Supimos aprender de los errores, tomamos la punta y marcamos el ritmo del torneo. Ganamos con supremacía y fuimos justos merecedores de este título", resumió sobre el cómodo camino a la conquista de la estrella número 70.Sobre el debate acerca de su fueron los mejores, el entrenador respondió: “Si ves la medida de los puntos que se obtuvo, fuimos los mejores, pero acá es todo opinable, somos opinólogos cuando hablamos de fútbol, lo que importa es que la gente se identificó con el equipo”.“Mantuvimos la esencia del juego del equipo, -agregó- eso es ganar a lo River, fuimos protagonistas en todos los partidos, lo intentamos siempre, y eso es parte de nuestra historia y de nuestro juego que viene desde hace mucho tiempo”.Ante la pregunta sobre la comparación con el equipo de Gallardo, Demichelis confesó: “Este equipo se compara con toda la historia del club, es una continuidad de eso que somos nosotros como familia, es lo que se pregona desde los tiempos de (Ángel) Labruna”.“Nosotros marcamos los ritmos de los partidos, ganamos partidos clave y lo terminamos haciendo con supremacía. Restan dos fechas todavía, no es casual. Si bien cada uno tiene su parecer en el análisis, a mí me gustaron muchas las formas, creo que el hincha de River está feliz, para nosotros fue un orgullo, los hinchas se fueron contentos del Monumental”, dijo."Les quiero mandar un saludo a (Javier) Gandolfi (DT de Talleres), a (Rubén) Insúa (San Lorenzo) y a (Frank) Kudelka (Lanús), hubo grandes equipos, que pelearon y jugaron muy bien. También Godoy Cruz, hay que respetar a todos los entrenadores que invierten mucho tiempo trabajando”, reconoció.“A nosotros nos llena de orgullo que los demás entrenadores nos elogien como equipo a nuestros jugadores, pero tenemos que seguir trabajando porque siempre se puede mejorar y crecer. Por ejemplo, no pudimos ser la valla menos vencida y eso hay que mejorar, no pudimos conseguirlo porque San Lorenzo defendió muy bien y hay que felicitarlos también a ellos por ese gran trabajo”, finalizó.