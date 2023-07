Cómo es la iniciativa que transforma sachets de leche en aislantes para el frío

La nueva iniciativa transforma sachets de leche en aislantes para el frío.

Cómo participar

La campaña #ElOtroFrio contará co la participación de personas privadas de su libertad.

La cuarta edición defue puesta en marcha para recolectar sachets de leche y yogur vacíos y limpios que personas privadas de su libertad las convierten en protectores aislantes y queLa campaña estará abierta hasta el 24 de agosto y se dispusieron distintos puntos de recolección de sachets en la ciudad y el Gran Buenos Aires que se pueden consultar en el siguiente link www.elotrofrio.org.ar De esta manera, el producto final permite a las personas en situación de calle utilizarlo como elemento para evitar que el frío o la humedad lleguen al cuerpo, cubrir sus pertenencias para que no se mojen durante la lluvia, utilizarlo como manta para que no se pierda el calor y cubrir techos para no llenarse de agua con las lluvias.Para las personas que quieran participar,"Es muy importante que los sachets estén vacíos, cortados correctamente, limpios y secos al momento de depositarlos en la urna", especificaron desde el sitio que encabeza la iniciativa, donde además publicaron un video descriptivo con el proceso adecuado para entregar el recipiente en condiciones óptimas.Una vez entregados,La campaña es realizada en forma conjunta por el Consejo Publicitario Argentino, la Fundación Espartanos, La Sachetera, Caminos Solidarios Argentina, Amigos en el Camino y la colaboración de distintas empresas, según se informó en un comunicado de prensa.Según se indicó, en la edición anterior de #ElOtroFrio se recolectaron 550.000 sachets vacíos que permitieron confeccionar 2.750 protectores aislantes.