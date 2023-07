Kicillof: "Vamos a seguir equipando nuestro sistema de salud público y ampliando derechos"

El Gobernador bonaerense presentó la puesta en valor del Centro de Rehabilitación en el hospital "El Dique" y las nuevas 14 ambulancias. Foto: Twitter Gobierno Buenos Aires

Otras inauguraciones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, al encabezar la inauguración de las obras de puesta en valor del Centro de Rehabilitación del Hospital El Dique, en Ensenada, y entregar 14 ambulancias para la región sanitaria XI.El mandatario bonaerense formuló esas declaraciones acompañado por el intendente de ese municipio, Mario Secco; el ministro de Justicia, Julio Alak; y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak., que, sumadas a las ya distribuidas desde el inicio de la gestión, totalizan 188 unidades,, rememoró y detalló que "los hospitales no tenían insumos, los equipos estaban sin uso por falta de mantenimiento, los sueldos de los trabajadores estaban deteriorados".Sostuvo que "habían demolido el sistema sanitario, lo habían desintegrado, había deudas con proveedores, fue algo criminal", y apuntó que "no había helicópteros o aviones para hacer derivaciones, ni para rescatar órganos para el Cucaiba", además de que "los trabajadores habían perdido 20 puntos de salario".Luego expuso que, ante la llegada de la pandemia de coronavirus,, remarcó.y advirtió: "Ahora que atacan tanto lo público, me pregunto qué esperan hacer con quienes necesitan de la mano solidaria del Estado".concluyó.A su turno,Kreplak expuso que "el gobernador decidió recuperar la rehabilitación para el sistema público, que antes era sólo en centros privados, en toda la provincia", y destacó la entrega de ambulancias 4x4 "que permiten llegar a los lugares más complejos"., dijo y puso de relieve la compra de equipamiento y la mejora salarial para los trabajadores de salud llevadas a cabo por el Gobierno.Luego, desde las 11, en Marcos Paz,; e inaugurará la subsede del Registro de las Personas de la Provincia, ubicada en el barrio Nuestra Señora de la Paz, informó el Gobierno bonaerense.Por la tarde de este lunes, a partir de las 15.30,, en el marco del Plan de Manejo Integral del Comité de Cuenca del Río Luján (ComiLu), con una inversión de 1.905 millones de pesos.Esos trabajos permitirán resolver la anegación de viviendas que hoy se encuentran en situación de gran vulnerabilidad, y servirá para realizar el escurrimiento de lluvias de manera eficiente en toda la cuenca de Pilar Oeste.(barrios Agustoni, La Lomita y San Alejo) ya que donde antes existía un canal abierto de más de dos metros de ancho por dos de profundidad, se construyeron asfaltos sobre un conducto de hormigón armado.