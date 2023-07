Eliminan el trámite de fe de vida para jubilados y pensionados

Comenzó a regir la eliminación del trámite de fe de vida de jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributiva Foto: Archivo.

Lo que dice la ley La Ley 27.721 deja sin efecto la obligación de presentar declaración de supervivencia o fe de vida, y beneficia a jubilados y pensionados tanto del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como beneficiarios de pensiones no contributivas.



La ley 27.721 fue promulgada a través del Decreto 365/2023 del Poder Ejecutivo Nacional / Foto: Archivo.

La eliminación del trámite de fe de vida de jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, sancionada el 5 de julio pasado por el Congreso Nacional,que la promulga en el Boletín Oficial.Se trata de la Ley 27.721, promulgada a través del Decreto 365/2023, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y de la ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Kismer de Olmos."En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional promúlgase la Ley Nº 27.721en su sesión del día 5 de julio de 2023", señala la norma.El primer artículo establece que los beneficiarios "quedan eximidos de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida, así como cualquier trámite complementario con igual fin,como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales".La ley -sancionada por 170 votos a favor y 3 en contra- modifica el artículo 2 de la ley 26.704, y elimina el requisito de realizar acción alguna para acreditar supervivencia.La nueva redacción del artículo 2, establece que "los haberes o prestaciones de la seguridad social que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como aquellas comprendidas en el Sistema de Pensiones no Contributivas a cargo del Anses no requerirán, en ningún caso,de la persona beneficiaria o apoderada para acreditar supervivencia".