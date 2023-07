La Policía de la Ciudad comienza a utilizar las pistolas Taser en los barrios y estaciones de subte

La letalidad de las Taser

La Policía de la Ciudad comenzó a utilizar a partir de este lunes las pistolas Taser en las estaciones de subte, centros de transbordo y en las 15 comunas porteñas, informaron fuentes policiales.Losfueron asignados a la División de Intervenciones Rápidas (DIR), personal de la División Subtes e integrantes del grupo especial División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).Según las fuentes, los efectivos recorren las seis líneas de subterráneo con base en las Carlos Pellegrini, J. M. De Rosas, San Pedrito, Congreso de Tucumán, Hospitales, Retiro y Virreyes.En tanto, desde temprano, ya fueron desplegados las cápsulas del DIR que cubrirán las 15 comunas de la Ciudad, indicaron las fuentes.Eugenio Burzaco, ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, afirmó que "el objetivo es dotar de más herramientas a nuestros policías para la reducción y detención de personas que atacan con elementos cortantes, y de esa manera contener a la persona sin peligro para ella o terceros".El funcionario reiteró que "se va a trabajar en binomios", en los que "un oficial disparará y el otro oficial tendrá la tarea de reducir al agresor, que es la mecánica que se utiliza en todo el mundo y hemos traído acá".Los nuevos Dispositivos Electrónicos de Inmovilización MomentáneaEstas armas de baja letalidad, además, graban toda la secuencia de uso -en imágenes y en audio-, por lo que pueden verificarse posteriormente las condiciones de tiro, indicaron las fuentes.Todo el proceso de capacitación se llevó a cabo en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, donde personal de la firma fabricante de estos dispositivos fue el encargado de instruir primero a los instructores y luego fueron ellos los que durante tres semanas capacitaron a los 250 policías que salen a las calles.Los oficiales recibieron un curso intensivo sobre el manejo adecuado de las pistolas Taser y la aplicación de protocolos de uso con el objetivo de garantizar una respuesta proporcional a las situaciones de agresión, cada oficial estará acompañado por un compañero armado con un arma de fuego convencional.Ya en mayo de 2021, cuando el gobierno de Larreta justificaba las armas eléctricas por parte de las fuerzas de seguridad ante situaciones que involucran a personas bajo efectos de sustancias o víctimas de padecimientos mentales, el jefe de Gobierno omitía que el el propio fabricante de las Taser desaconseja específicamente su uso en esos casos, habiéndose comprobado que dichas armas pueden causar severas lesiones y/o la muerte.Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó puntualmente que las pistolas Taser son "armas menos letales" aunque "se promocionan" como "no letales". El organismo reiteró entonces que su "uso desproporcionado" puede "ocasionar la muerte".La legisladora porteña Claudia Neira había advertido, a su vez: "Creemos que el Estado de la Ciudad debe planificar la utilización de armas para distintos casos que se presenten. Hay una absoluta falta de planificación. Tenemos que ver cuáles necesitamos y en qué tiempos para ver cómo se van a ir incorporando"La compra de las armas cuestionadas también recibió fuertes críticas en la Legislatura de CABA por parte de la legisladora de Unión por la Patria (UXP) Victoria Montenegro, al afirmar que la administración de Larreta "promete a la Argentina la seguridad que no puede darle a la Ciudad de Buenos".Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos Humanos fue otra de las voces que se manifestó ante el tema en el pasado abril, al señalar que la incorporación de las Tasser "denota la clara voluntad represiva de esa fuerza, cuyo principal responsable equipara un evento de salud, como es un brote psicótico, a situaciones de personas 'con armas o un cuchillo', y propone como única respuesta el uso de las pistolas eléctricas".También se expresaron al respecto los metrodelegados del subte porteño, quien en la voz de su representante, Roberto Pianelli planteó que el uso de las Taser en ese ámbito "Es una locura total. No entienden el peligro. Una acción de ese tipo puede generar un caos en el subte. Están manejando una violencia inconcebible"